Độ lọc cầu thận giảm thấp có nguy hiểm không?

Chỉ số độ lọc cầu thận (eGFR) của mẹ tôi là 48 ml/phút/1.73m², không tăng lên trong 3 tháng, có nguy hiểm không, cảnh báo bệnh gì và điều trị thế nào? (Thanh An, 41 tuổi, Đồng Tháp)

Trả lời:

Độ lọc cầu thận (eGFR) là chỉ số đánh giá khả năng hoạt động của thận và chẩn đoán giai đoạn suy thận. Ở người trưởng thành khỏe mạnh, chỉ số eGFR ước tính trên 90 mL/phút/1,73 m2, tuy nhiên chỉ số này giảm dần theo tuổi tác.

Chỉ số eGFR giảm liên tục trong vòng 3 tháng, xuống dưới 60 mL/phút/1,73 m2 như trường hợp mẹ bạn là dấu hiệu cảnh báo suy giảm chức năng thận, cần được theo dõi và điều trị kịp thời để kiểm soát. Với độ lọc cầu thận 48 ml/phút/1.73m², mẹ bạn đang ở giai đoạn 3a của bệnh thận mạn tính, chức năng thận đã giảm đáng kể. Các nguy cơ kèm theo là tăng huyết áp, đái tháo đường, thiếu máu, loãng xương, rối loạn canxi - phospho, tăng kali máu, tích tụ chất độc trong cơ thể, nguy cơ biến chứng tim mạch...

BS.CKII Hồ Tấn Thông tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ở giai đoạn này, thận không thể hồi phục hoàn toàn nhưng người bệnh có thể tuân thủ phác đồ điều trị nội khoa để làm chậm tiến triển của suy thận, tránh nặng hơn, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm nếu có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch.

Bên cạnh tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, mẹ bạn cần thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế muối (dưới 5 g một ngày), hạn chế đạm theo hướng dẫn của bác sĩ, tránh thực phẩm giàu kali và phospho nếu bị rối loạn điện giải, không dùng thực phẩm chiên rán, nhiều chất béo, hạn chế rượu bia, thuốc lá, các chất kích thích.

Người bệnh cần uống thuốc đúng liều, đúng giờ theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý dùng thuốc giảm đau, không kê đơn, uống thuốc lá không rõ nguồn gốc có nguy cơ gây độc cho thận. Tuân thủ lịch khám, theo dõi định kỳ, xét nghiệm eGFR và creatinin mỗi 3-6 tháng, xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm thận.

BS.CKII Hồ Tấn Thông

Chuyên khoa Nội thận - Lọc máu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM