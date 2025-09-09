Suy thận mạn sau nhiều tháng bỏ điều trị để uống thuốc nam

Hà NộiÔng Thành, 58 tuổi, tự ý bỏ phác đồ điều trị của bác sĩ để uống thuốc nam không rõ nguồn gốc khiến suy thận tiến triển phải lọc máu cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tiếp nhận ông Thành, ngụ Bắc Giang, trong tình trạng khó thở, phù toàn thân, huyết áp cao, tiểu ít. Xét nghiệm cho thấy chức năng thận của bệnh nhân gần như mất hoàn toàn, mức lọc cầu thận dưới 5 ml/phút, kali máu tăng cao.

Bệnh nhân vốn bị suy thận mạn độ 3B, đang điều trị nội khoa đáp ứng thuốc tốt. Tuy nhiên, ông bỏ phác đồ của bác sĩ để "uống lá cây rừng thải độc thận" suốt nhiều tháng cho đến khi bệnh nặng hơn.

Ngày 9/9, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Huy, khoa Nội thận - Lọc máu, cho biết bệnh nhân đã tiến triển suy thận đến giai đoạn cuối kèm hội chứng ure máu cao. Bác sĩ đặt catheter (ống thông) ở tĩnh mạch cảnh bệnh nhân để lọc máu cấp cứu, sau đó duy trì chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần. "Bệnh nhân đến viện quá muộn, thận đã xơ hóa gần hết không thể điều trị bảo tồn, phải lọc máu suốt đời hoặc chờ ghép thận", bác sĩ Huy nói.

Bác sĩ Huy đang khám cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân suy thận nặng do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Những loại thuốc này thường được quảng cáo là "thanh lọc cơ thể, mát gan, giải độc", phần lớn chưa qua kiểm nghiệm chất lượng hay thử nghiệm lâm sàng.

Nhiều loại lẫn kim loại nặng như chì, thủy ngân, asen hoặc dư lượng hóa chất bảo quản, pha tân dược liều cao, đặc biệt là corticoid, theo bác sĩ Huy. Những thành phần này có thể gây viêm, xơ hóa, phá hủy tế bào thận, khiến chức năng thận suy giảm nhanh chóng. Người bệnh bỏ dở phác đồ điều trị của bác sĩ để tự ý chuyển sang các biện pháp chưa được kiểm chứng có thể khiến suy thận tiến triển, kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm. Khi thận mất hoàn toàn chức năng, người bệnh phải lọc máu định kỳ hoặc ghép thận với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người chỉ sử dụng thuốc nam, thuốc đông y có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép lưu hành và hướng dẫn liều lượng bởi thầy thuốc có chuyên môn. Tuyệt đối không bỏ dở phác đồ điều trị của bác sĩ khiến bệnh trở nặng nhanh chóng, mất cơ hội điều trị hiệu quả ở giai đoạn sớm. Nên khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện, xét nghiệm chức năng thận nếu có các dấu hiệu như phù, mệt mỏi, tiểu ít, tiểu ra máu, tăng huyết áp...

Thu Giang

* Tên người bệnh đã được thay đổi