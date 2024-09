Điều trị viêm họng do liên cầu khuẩn như thế nào?

Con tôi 9 tuổi, đau họng, chán ăn, sốt, soi đèn pin thấy họng và amidan đỏ, sưng. Đây có phải triệu chứng viêm họng liên cầu khuẩn không, điều trị thế nào? (Ngọc Anh, 29 tuổi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Triệu chứng viêm họng do liên cầu khuẩn gồm sốt cao đột ngột, amidan phù nề và có giả mạc trắng, họng đỏ. Một số trường hợp người bệnh có hạch to, ấn đau ở vùng trước cổ.

Theo mô tả của bạn, bác sĩ chưa thể khẳng định trẻ có bị viêm họng do liên cầu khuẩn hay không. Bởi viêm họng cấp do nhiều nguyên nhân, triệu chứng bệnh không đặc trưng và giống với viêm họng do virus cúm, virus para-influenzae, virus coxsakie... Bạn nên đưa con đến bệnh viện để bác sĩ khám, xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân gây bệnh. Để chẩn đoán chính xác, bác sĩ có thể chỉ định người bệnh kiểm tra nhanh dịch họng để tìm liên cầu khuẩn nhóm A. Đây là xét nghiệm dễ thực hiện, không xâm lấn, trả kết quả nhanh, chi phí hợp lý.

Thao tác lấy dịch họng không gây đau. Nhân viên y tế dùng đầu tăm bông dài chuyên dụng lấy dịch phía sau họng, sau đó đưa mẫu làm test nhanh. Kết quả có sau khoảng 30 phút, nếu dương tính đồng nghĩa vùng hầu họng của con bạn có sự hiện diện của liên cầu khuẩn gây bệnh.

Bác sĩ Trí tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp

Phương pháp chính điều trị viêm họng do liên cầu khuẩn là dùng kháng sinh. Tùy vào thể trạng người bệnh, cơ địa dị ứng, bác sĩ có thể kê toa các loại kháng sinh khác nhau, ưu tiên loại phù hợp nhất.

Người bệnh có thể phải dùng kháng sinh đường uống hoặc đường tiêm trong 10 ngày. Lưu ý uống thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ và dùng hết thuốc ngay cả khi triệu chứng đã cải thiện. Uống thuốc không đúng liều làm tăng nguy cơ tái phát và kháng thuốc. Ngoài kháng sinh, bác sĩ có thể chỉ định thêm các thuốc khác để điều trị triệu chứng như thuốc hạ sốt, kháng viêm, giảm đau...

BS.CKI Nguyễn Tri Minh Trí

Đơn vị Tai Mũi Họng, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM