Điều trị tiểu không kiểm soát cho cụ ông bệnh Parkinson

TP HCMÔng Kiên, 93 tuổi, rối loạn tiểu tiện, nhiễm trùng tiết niệu tái phát do hẹp niệu đạo và bệnh Parkinson, được bác sĩ mở bàng quang dẫn lưu nước tiểu.

Parkinson là bệnh lý thoái hóa thần kinh thường gặp ở người cao tuổi. Bệnh không chỉ gây run tay chân, hạn chế vận động mà còn ảnh hưởng đến chức năng tự chủ, trong đó có chức năng bàng quang, khiến người bệnh tiểu khó, tiểu không kiểm soát.

Ông Kiên còn có tiền sử phẫu thuật cắt u tuyến tiền liệt, hẹp niệu đạo, nước tiểu tồn dư nhiều trong bàng quang dẫn đến nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái phát, điều trị kháng sinh đường uống không còn đáp ứng, phải sử dụng kháng sinh đường truyền. ThS.BS.CKII Phạm Thanh Trúc, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết nếu không can thiệp kịp thời, nhiễm trùng đường tiết niệu kéo dài có thể gây biến chứng nhiễm trùng huyết.

Êkíp mở bàng quang ra da để dẫn lưu nước tiểu ra ngoài. Trước can thiệp, người bệnh được kiểm soát các bệnh lý nền nhằm hạn chế nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim trong quá trình thực hiện thủ thuật.

Êkíp bác sĩ thực hiện thủ thuật mở bàng quang ra da cho ông Kiên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ soi niệu đạo, bơm nước làm căng bàng quang, đẩy ruột lên cao, sau đó sử dụng trocar khoảng 6 mm tạo đường mở trên xương mu để đưa ống thông sonde vào bàng quang, dẫn lưu nước tiểu ra ngoài. Phương pháp này giúp giải quyết tình trạng bí tiểu, giảm ứ đọng nước tiểu và hạn chế nhiễm trùng tái phát. Sau hai ngày, ông Kiên hết bí tiểu, tình trạng nhiễm trùng ổn định và được xuất viện.

Người bệnh cần được chăm sóc và theo dõi ống dẫn lưu đúng cách, giữ vùng da quanh vị trí đặt sonde luôn sạch, khô, thay sonde định kỳ theo chỉ định của bác sĩ. Uống đủ nước giúp làm loãng nước tiểu, giảm lắng đọng vi khuẩn.

Bác sĩ Trúc lưu ý người mắc bệnh Parkinson thường gặp các rối loạn tiết niệu như bàng quang hoạt động quá mức, tiểu đêm, tiểu không tự chủ, bí tiểu mạn tính. Khả năng vận động suy giảm cũng khiến đi vệ sinh khó khăn hơn, làm trầm trọng thêm các rối loạn này. Ở giai đoạn sớm, bệnh có thể được kiểm soát bằng thay đổi lối sống, dùng thuốc điều trị bàng quang tăng hoạt, tiêm botox vào bàng quang hoặc kích thích thần kinh chày. Ở giai đoạn nặng, các biện pháp dẫn lưu nước tiểu như đặt sonde tiểu lâu dài hoặc mở bàng quang ra da giúp kiểm soát tiểu tiện và phòng ngừa nhiễm trùng tái phát.

Người nhà cần theo dõi sát người bệnh, hỗ trợ khi đi vệ sinh giúp giảm nguy cơ té ngã, nhiễm trùng và suy kiệt. Theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như sốt, mệt nhiều, thay đổi màu sắc hoặc mùi nước tiểu để đưa người bệnh đi khám kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng huyết.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi