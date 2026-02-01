Điều trị rối loạn tiền đình như thế nào?

Tôi được chẩn đoán bị rối loạn tiền đình. Bệnh này có thể điều trị bằng những phương pháp nào? (Minh Hoàng, Hà Nội, 50 tuổi)

Trả lời:

Rối loạn tiền đình là tình trạng rối loạn chức năng của hệ thống tiền đình ở tai trong và não. Triệu chứng thường gặp như hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng, ù tai, buồn nôn. Bệnh có xu hướng tái phát nhiều lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, chất lượng cuộc sống nếu không được chẩn đoán, điều trị đúng cách.

Trước khi đưa ra phác đồ điều trị, bác sĩ sẽ khám, chỉ định các xét nghiệm cận cần thiết như đo chức năng tiền đình, chẩn đoán hình ảnh (chụp CT hoặc MRI) nhằm loại trừ các bệnh lý nghiêm trọng, xác định nguyên nhân.

Kỹ thuật viên kiểm tra rối loạn tiền đình cho người đến khám. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Rối loạn tiền đình được chia thành hai nhóm gồm rối loạn tiền đình trung ương và rối loạn tiền đình ngoại biên.

Rối loạn tiền đình trung ương xuất phát từ các tổn thương ở não, đặc biệt là tiểu não, thân não hoặc đường dẫn truyền thần kinh. Nguyên nhân thường gặp gồm đột quỵ não, u não, xơ cứng rải rác, chấn thương sọ não, nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương...

Rối loạn tiền đình ngoại biên bắt nguồn từ tai trong hoặc dây thần kinh tiền đình. Nguyên nhân phổ biến gồm sỏi ống bán khuyên do thạch nhĩ lạc chỗ, viêm mê đạo, viêm dây thần kinh tiền đình, bệnh Ménière, chấn thương tai trong hoặc ngộ độc...

Phương pháp điều trị bệnh được chia thành ba nhóm chính gồm điều trị theo nguyên nhân gây ra bệnh, điều trị triệu chứng, điều trị phục hồi chức năng tiền đình. Trong đó, điều trị theo nguyên nhân giúp hạn chế nguy cơ tái phát bệnh trong tương lai. Bác sĩ tập trung giải quyết triệt để các bệnh lý nền gây rối loạn tiền đình như bệnh mạch máu não, viêm nhiễm, tổn thương tai trong...

Để điều trị triệu chứng, người bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc kê đơn để kiểm soát tình trạng, ngăn chặn biến chứng nguy hiểm. Hai nhóm thuốc hỗ trợ điều trị chóng mặt và thuốc hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu lên não thường được sử dụng. Trong trường hợp phác đồ thuốc hoặc liệu pháp khác không mang lại hiệu quả tối ưu, bác sĩ có thể thực hiện phẫu thuật.

Với rối loạn tiền đình do hội chứng chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, còn gọi là thạch nhĩ lạc chỗ, bác sĩ thường áp dụng nghiệm pháp tái định vị sỏi tai. Phương pháp này sử dụng các động tác xoay và thay đổi tư thế đầu của người bệnh theo trình tự nhất định nhằm đưa các tinh thể lạc chỗ trong tai trở về vị trí ban đầu. Sử dụng hệ thống tập phục hồi chức năng tiền đình (TRV) cũng hiệu quả trong trường hợp này.

Bên cạnh điều trị y tế, bạn cần sinh hoạt khoa học, ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày, ăn uống đủ dưỡng chất, uống nhiều nước, hạn chế chất kích thích, tập thể dục đều đặn, giảm căng thẳng. Bạn không nên tự ý dùng thuốc, áp dụng các bài tập hay phương pháp dân gian khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ, tránh bệnh kéo dài hoặc trở nặng hơn.

ThS.BS Nguyễn Chí Trung

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội