Điều trị phì đại tuyến tiền liệt không cần phẫu thuật

Vào 20h ngày 7/12, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM tổ chức tư vấn trực tuyến "Điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt bằng phương pháp mới, không cần phẫu thuật" sẽ được phát trên fanpage VnExpress. Các bác sĩ của bệnh viện tham gia tư vấn gồm TS.BS Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa; BS.CKII Thi Văn Gừng, Phó giám đốc Trung tâm Can thiệp mạch; Trưởng Đơn vị Hình ảnh học can thiệp, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp; bác sĩ Dương Đình Hoàn, Đơn vị Hình ảnh học can thiệp. Độc giả có thể đặt câu hỏi tại đây để được tư vấn.