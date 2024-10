Điều trị không có tinh trùng như thế nào?

Tôi xét nghiệm ở hai phòng khám đều không có tinh trùng. Bác sĩ tư vấn xin tinh binh hiến tặng để thụ tinh ống nghiệm.

Có phương pháp điều trị nào giúp tôi có con của chính mình không? (Mạnh Dũng, Long An)

Trả lời:

Xét nghiệm tinh dịch đồ là bước căn bản khi nam giới đến khám sức khỏe sinh sản nhằm đánh giá toàn diện mật độ, số lượng, khả năng hoạt động và hình thái của tinh trùng. Kết quả cả hai lần xét nghiệm của bạn đều không có tinh trùng, đồng nghĩa với vô sinh.

Tuy nhiên, xét nghiệm này chưa phải là căn cứ duy nhất để chẩn đoán tình trạng vô sinh nam. Nam giới cần được khảo sát đầy đủ hơn. Bác sĩ hỏi tiền sử bệnh lý, khám lâm sàng để đánh giá kích thước, hình dạng, mật độ tinh hoàn, hệ thống đường dẫn tinh trùng (mào tinh, ống dẫn tinh). Nam giới có thể được thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu cần thiết khác như các chỉ số nội tiết tố, xét nghiệm di truyền, hình ảnh học...

Hiện có nhiều trung tâm Hỗ trợ sinh sản, cơ sở y tế chỉ dựa trên tinh dịch đồ để từ đó kết luận tình trạng sức khỏe sinh sản của nam giới. Không ít trường hợp kết quả xét nghiệm không có tinh trùng được chỉ định điều trị quá tay hoặc xin tinh trùng vội vàng, khiến người bệnh có thể bỏ sót điều trị hoặc phải chịu đựng những tai biến không đáng có và mất đi cơ hội được có con cùng huyết thống.

Nguyên nhân gây ra tình trạng không có tinh trùng được chia làm hai nhóm chính gồm:

Vô tinh tắc nghẽn, tức nam giới vẫn có khả năng sản xuất tinh trùng nhưng đường dẫn tinh như mào tinh, ống dẫn tinh, ống phóng tinh bị bế tắc khiến tinh binh không thể xuất ra ngoài.

Vô tinh không tắc nghẽn do khả năng sản xuất tinh trùng của tinh hoàn bị suy giảm. Nguyên nhân có thể do bất thường bẩm sinh như không có tinh hoàn, hội chứng Kallmann, rối loạn nhiễm sắc thể (hội chứng Klinefelter), đột biến vi mất đoạn trên nhiễm sắc thể Y, các bệnh lý ở vùng dưới đồi - tuyến yên, rối loạn nội tiết tố, tinh hoàn ẩn, teo tinh hoàn sau mắc bệnh quai bị, giãn tĩnh mạch tinh, yếu tố ngoại lai (thuốc, chất độc hại, tia xạ, môi trường nóng)...

Bác sĩ Nguyễn Công Danh tư vấn phác đồ điều trị cho nam giới vô sinh. Ảnh minh họa: IVF Tâm Anh Quận 8 TP HCM

Tùy vào nguyên nhân, tình trạng, nhiều trường hợp nam giới không có tinh trùng vẫn có thể được điều trị giúp có con của chính mình. Bạn nên đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản để được thực hiện lại xét nghiệm tinh dịch đồ, khám lâm sàng và các xét nghiệm chuyên sâu.

Trường hợp bạn không có tinh trùng do tắc nghẽn, với việc chẩn đoán chính xác và các kỹ thuật trích tinh trùng tại IVF Tâm Anh (như PESA, TESE), khả năng có con của bạn gần như 100%. Một số trường hợp vô tinh bế tắc có thể sẽ được phẫu thuật để thông nối, giúp lưu thông tinh binh ra ngoài khi xuất tinh như bình thường.

Trường hợp bạn không có tinh trùng không do tắc nghẽn (NOA) do bất thường nội tiết tố như suy sinh dục thứ phát, hội chứng Kallmann, vô tinh do sử dụng testosterone ngoại sinh... thì điều trị dựa vào liệu pháp nội tiết.

Nếu nguyên nhân do bất thường di truyền, biến chứng sau mắc quai bị..., được phát hiện ở giai đoạn sớm, khi khả năng sản xuất tinh trùng chưa giảm về mức cạn kiệt, bạn vẫn có cơ hội có con nhờ kỹ thuật vi phẫu trích tinh trùng từ tinh hoàn (micro-TESE).

Cuối cùng, một số trường hợp có thể hồi phục khả năng sinh tinh khi điều trị tốt các bệnh lý tại chỗ như giãn tĩnh mạch tinh, chàm bìu...

Khám toàn diện sức khỏe sinh sản cũng góp phần giúp nam giới kịp thời phát hiện các bất thường ở cơ quan sinh sản. Nhờ đó, nam giới được điều trị, chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện hơn, sớm hơn, cải thiện chất lượng cuộc sống và tuổi thọ.

Bác sĩ Nguyễn Công Danh

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh