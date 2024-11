Điều gì xảy ra với mắt khi ăn ớt chuông?

Ớt chuông chứa vitamin A, C, lutein và zeaxanthin hỗ trợ duy trì sức khỏe giác mạc, tốt cho mắt, giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh.

Ớt chuông có hơn 30 loại carotenoid khác nhau gồm alpha-carotene, beta-carotene, lycopene. Carotenoid là loại dưỡng chất thực vật tạo ra màu đỏ tươi, vàng, cam trong nhiều loại trái cây, rau củ.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chất carotenoid hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt vì chúng hấp thụ ánh sáng xanh có hại đi vào mắt. Beta-carotene trong ớt chuông là chất chống oxy hóa mạnh, khi được tiêu hóa sẽ chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Loại vitamin này duy trì sức khỏe của giác mạc, bảo vệ bề mặt mắt khỏi viêm nhiễm. Thiếu hụt vitamin A dẫn đến khô mắt, mù lòa.

Ớt chuông cũng giàu vitamin C - chất chống oxy hóa bảo vệ mắt khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Các gốc tự do là các phân tử không ổn định có thể gây hại cho tế bào trong cơ thể. Tiêu thụ đủ lượng vitamin C giảm nguy cơ phát triển bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng.

Ớt chuông giàu vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe thị lực. Ảnh: Bùi Thủy

Lutein, zeaxanthin trong ớt chuông là hai loại carotenoid có tác dụng bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh. Lutein, zeaxanthin tập trung nhiều ở võng mạc, hoạt động như một bộ lọc ánh sáng tự nhiên, giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng - một trong nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực ở người cao tuổi.

Ăn thực phẩm giàu lutein, zeaxanthin như ớt chuông, có thể cải thiện mật độ sắc tố trong võng mạc, từ đó tăng cường khả năng chống lại tổn thương oxy hóa, ánh sáng. Người có chế độ ăn giàu lutein, zeaxanthin có nguy cơ thoái hóa điểm vàng thấp hơn so với người không bổ sung đủ hai chất này.

Mỗi người cần ăn thêm cá giàu omega-3 như cá hồi, cá thu để giảm nguy cơ khô mắt và thoái hóa điểm vàng. Áp dụng quy tắc 20-20-20, cứ 20 phút nhìn màn hình, hãy nhìn xa 6 m trong 20 giây để thư giãn, giảm mỏi mắt.

Người có vấn đề bất thường về mắt nên đến bác sĩ khám kịp thời để chữa trị. Tránh nhỏ mắt tùy tiện bằng dung dịch không được bác sĩ khuyên dùng. Bổ sung tinh chất thiên nhiên broccophane (bông cải xanh) giúp tăng thioredoxin (một loại protein nhỏ hoạt động như chất chống oxy hóa khử), góp phần bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc, thủy tinh thể. Tinh chất này hỗ trợ cải thiện tình trạng mắt nhìn mờ, mỏi, khô, nhức, ngăn ngừa đục thủy tinh thể, tổn thương võng mạc.

Đình Diệu