Điều gì xảy ra với cơ thể khi bỏ caffeine?

Răng ít bị ố vàng, nội tiết tố và huyết áp cân bằng, hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn là những thay đổi khi cơ thể không nạp caffeine.

Giảm lo âu

Caffeine là chất kích thích hệ thần kinh trung ương, thúc đẩy cơ thể sản xuất và giải phóng adrenaline, có thể dẫn đến lo lắng. Người thường xuyên bồn chồn, lo âu hãy cân nhắc trước khi dùng đồ ăn, thức uống chứa caffeine. Một người không nên nạp quá 400 miligam caffeine (khoảng 4 tách cà phê) mỗi ngày.

Cân bằng nội tiết tố ở phụ nữ

Caffeine ảnh hưởng đến estrogen ở phụ nữ tiền mãn kinh. Nồng độ estrogen giúp phòng bệnh loãng xương, lạc nội mạc tử cung, ung thư vú và ung thư buồng trứng. Sử dụng caffeine sau mãn kinh có liên quan đến tăng các triệu chứng bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm.

Ngủ ngon

Mọi người không nên uống caffeine quá gần giờ đi ngủ bởi làm tăng cường sự tỉnh táo. Caffeine ngăn chặn hoạt động của adenosine - chất dẫn truyền thần kinh gây buồn ngủ trong não. Đồ uống này cũng có thể làm tăng nhịp tim, huyết áp và ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của cơ thể, khiến giấc ngủ bị rối loạn. Sử dụng đồ uống chứa caffeine vào buổi sáng có lợi hơn.

Làm chậm quá trình lão hóa da

Caffeine làm chậm tốc độ sản sinh collagen của cơ thể. Đây là một loại protein giúp da săn chắc và đàn hồi. Khi lượng caffeine giảm xuống, da bắt đầu chảy xệ và xuất hiện nếp nhăn. Quá trình sản sinh collagen diễn ra chậm hơn khi cơ thể già đi. Loại bỏ caffeine góp phần ngăn quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn.

Răng chắc khỏe, trắng

Cà phê, soda và trà giàu caffeine có thể làm răng ố vàng do tính axit và màu sắc đồ uống. Caffeine trong đồ uống này cũng làm khô miệng. Tiêu thụ caffeine với lượng lớn hoặc quá gần giờ đi ngủ cũng gây nghiến răng, dẫn đến đau hàm.

Hạ huyết áp

Caffeine có thể làm tăng huyết áp tạm thời do chúng kích thích hệ thần kinh giao cảm, dẫn đến tăng nhịp tim, co mạch máu. Người có tiền sử cao huyết áp hoặc mắc bệnh tim mạch nên hạn chế hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng caffeine.

Cơ thể không phụ thuộc caffeine

Người thường xuyên sử dụng caffeine trong chế độ ăn uống hàng ngày, ngừng ngay có thể gây ra nhiều tác dụng phụ. Họ thường cảm thấy đau đầu, mệt mỏi, buồn ngủ, tâm trạng chán nản, khó tập trung, cáu kỉnh. Các biểu hiện này có thể kéo dài từ 2 đến 9 ngày.

Hấp thụ vi chất dinh dưỡng tốt

Caffeine có thể làm giảm sự hấp thụ một số vitamin, khoáng chất từ thực phẩm do một số vitamin tan trong nước. Caffeine khiến cơ thể khó hấp thụ canxi, đến mất mật độ xương, tăng nguy cơ loãng xương. Khi dùng cùng bữa ăn, dưỡng chất này cũng có thể ức chế quá trình hấp thụ sắt. Người bị thiếu chất dinh dưỡng nên cắt giảm caffeine giúp khắc phục tình trạng này.

Lê Nguyễn (Theo WebMD)