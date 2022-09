Điều gì xảy ra nếu nam giới kiêng sex?

Theo các nhà khoa học, khi ngừng quan hệ tình dục, nam giới sẽ gặp nhiều vấn đề bất lợi đối với sức khỏe.

Theo các nghiên cứu được công bố trên tờ The Guardian, tình dục giúp đốt cháy calories, giải tỏa căng thẳng, nâng cao sức khỏe tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng. NHS, hệ thống chăm sóc y tế quốc gia Anh, còn cho hay "quan hệ tình dục hàng tuần có thể giúp chống lại bệnh tật". Ngược lại, tình trạng ngừng "yêu" có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe của nam giới dưới đây.

Tăng căng thẳng, khó ngủ

Khi nam giới đạt cực khoái, não bộ sẽ tiết ra endorphin, chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng tạo cảm giác thoải mái, hưng phấn và yêu đời. Do vậy, khi ngừng quan hệ, não bộ thiếu đi "hormone hạnh phúc" khiến cho cảm giác lo âu, căng thẳng tăng lên. Các nhà nghiên cứu Scotland phát hiện những người không quan hệ tình dục phải vật lộn với những tình huống căng thẳng nhiều hơn những người quan hệ ít nhất mỗi tháng 2 lần.

Đồng thời, khi "yêu", cơ thể nam giới tiết ra oxytocin - một nội tiết tố thường đi kèm với melatonin, hormone giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ, tạo ra hiệu ứng làm dịu, gần như gây mê khiến quý ông lăn ra ngủ ngay khi "xong việc". Do vậy, chất lượng giấc ngủ tỷ lệ thuận với tần suất sinh hoạt tình dục ở nam giới.

Kiêng quan hệ tình dục làm gia tăng căng thẳng, khó ngủ ở nam giới. Ảnh: Shutterstock

Tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Theo tạp chí Men’s Health thì thường xuyên quan hệ giúp nam giới giảm 20% nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Các nhà khoa học tin rằng xuất tinh giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi tuyến tiền liệt, giúp cơ quan này khỏe mạnh hơn.

Hệ miễn dịch suy yếu

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Wilkes-Barre ở Pennsylvania nhận thấy những người quan hệ tình dục một hoặc hai lần một tuần tăng 30% lượng immunoglobulin A (IgA - một loại kháng thể), so với những người ít hoặc không quan hệ tình dục. IgA là một trong những tuyến bảo vệ đầu tiên của cơ thể chống lại virus, đặc biệt là bệnh cảm cúm và cảm lạnh.

Dễ bị bệnh tim, huyết áp cao

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tim mạch Mỹ cho thấy những người đàn ông quan hệ tình dục 3 lần mỗi tuần có thể giảm nguy cơ bị bệnh tim đến 50%.

Nguyên nhân có thể là do những người có tần suất "yêu" đều đặn có thể có đời sống cá nhân hạnh phúc, hòa hợp với bạn đời nên đạt được sự cân bằng trong cuộc sống, giảm căng thẳng, tốt cho sức khỏe trái tim. Ngoài ra, hoạt động tình dục cũng được ví như là bài tập thể lực đòi hỏi sự tham gia của nhiều cơ quan như tim, phổi... giúp các cơ quan này hoạt động tốt hơn. Những người có đời sống chăn gối "nghèo nàn" cũng dễ bị tăng huyết áp hơn những người đều đặn trong "chuyện ấy".

Giảm gắn kết tình cảm

Les Parrott, Tiến sĩ tâm lý học và là tác giả cuốn sách Saving Your Marriage Before It cho biết: "Không quan hệ tình dục trong hôn nhân có thể gây ảnh hưởng đến lòng tự trọng của người chồng, sinh ra cảm giác tội lỗi, giảm nồng độ oxytocin và các hormone liên kết khác. Nó cũng có thể làm tăng nỗi sợ rằng một trong hai người sẽ tìm đến người khác để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình". Điều này rõ ràng sẽ làm giảm niềm tin và sự gắn kết cho mối quan hệ.

Sức khỏe và hoạt động tình dục có mối quan hệ chặt chẽ và bổ trợ cho nhau. Tình dục giúp nâng cao sức khỏe và ngược lại, chỉ khi có sức khỏe tốt thì chuyện "gần gũi" của quý ông mới diễn ra bình thường.

Chăm sóc sức khỏe giúp đời sống sinh lý sung mãn hơn. Ảnh: Shutterstock

Do quá trình lão hóa tự nhiên, sau tuổi 30, nam giới bị suy giảm testosterone 1 - 2% mỗi năm. Cùng với sự đi xuống của sức khỏe tổng thể, nhiều quý ông càng ngại "gần gũi" đối tác. Hoạt động tình dục giảm sút càng góp phần khiến sức khỏe thể chất và tinh thần đi xuống nhanh hơn, tạo nên một vòng luẩn quẩn. Do vậy, gìn giữ sự sung mãn cũng là cách để sống khỏe hơn, ngăn ngừa bệnh tật.

Giang Lê