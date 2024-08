Điều gì xảy ra nếu ăn quá nhiều trứng?

Trứng bổ dưỡng nhưng nếu ăn quá nhiều, hơn 7 quả mỗi tuần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, các vấn đề tiêu hóa hay dị ứng.

Trứng giàu protein, calo, chất béo, vitamin, khoáng chất cùng các axit amin. Người khỏe mạnh có thể ăn một quả trứng mỗi ngày để bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số người tránh ăn quá nhiều trứng để phòng ngừa rủi ro. Chẳng hạn người bị cholesterol cao, tiền sử bệnh tim, tăng huyết áp chỉ nên dùng khoảng 2-3 quả trứng mỗi tuần.

Người mắc một số bệnh khác nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có lời khuyên phù hợp. Dù trứng tốt, ngon miệng nhưng ăn quá nhiều có thể dẫn đến một số tác dụng phụ.

Vấn đề tiêu hóa

Ăn quá nhiều trứng có thể bị đau dạ dày, khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng. Người mắc chứng không dung nạp trứng có thể gặp nhiều vấn đề tiêu hóa nghiêm trọng hơn. Bạn cũng có nguy cơ táo bón khi ăn trứng cùng thực phẩm giàu chất béo khác hoặc các triệu chứng hội chứng ruột kích thích (IBS) như tiêu chảy.

Dị ứng

Trứng là một trong những thực phẩm có nguy cơ gây dị ứng. Các triệu chứng sốc phản vệ nghiêm trọng bao gồm nổi mề đay, sưng tấy, phát ban, chàm, khó thở, sổ mũi, chảy nước mắt, nghẹt mũi, chóng mặt, tức ngực. Người từng bị dị ứng sau khi ăn trứng nên hạn chế món này và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu nghi ngờ tình trạng sức khỏe của bản thân.

Nhiễm khuẩn do thực phẩm

Trứng sống hoặc chưa nấu chín có thể nhiễm khuẩn salmonella và dẫn đến buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau dạ dày. Vi khuẩn này có thể lây lan từ gà sang trứng. Tình trạng này phổ biến hơn khi trứng không được xử lý, bảo quản hoặc nấu chín đúng cách.

Dù hầu hết trường hợp nhiễm khuẩn salmonella thường tự hồi phục, nhưng đôi khi người bị tiêu chảy nặng cần nhập viện. Vi khuẩn lây lan vào máu có nguy cơ gây tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Tăng cholesterol

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, một quả trứng lớn có 186 mg cholesterol, chủ yếu có trong lòng đỏ. Nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng mức cholesterol trong máu, nhất là khi chế độ ăn chứa nhiều thực phẩm giàu cholesterol khác.

Người có chế độ ăn uống hàng ngày ít cholesterol có thể ăn trứng bình thường. Ngược lại, nếu đã ăn nhiều thực phẩm chứa cholesterol thì bạn hạn chế ăn trứng quá nhiều mỗi ngày. Lòng trắng trứng không chứa cholesterol. Đây có thể là lựa chọn lành mạnh hơn cho người thích thực phẩm này. Người trưởng thành khỏe mạnh có mức cholesterol bình thường, không có nguy cơ mắc bệnh tim có thể dùng một quả mỗi ngày.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Dù trứng bổ dưỡng, cung cấp một số vitamin, khoáng chất và axit amin thiết yếu nhưng chúng cũng chứa biotin rất quan trọng cho sản xuất insulin. Ăn trứng điều độ giúp kiểm soát lượng đường trong máu nhưng quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Năm 2009, Trường Y tế Công cộng Harvard, Mỹ tiến hành kiểm tra mối quan hệ giữa số lượng trứng ăn và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ hai thử nghiệm ngẫu nhiên của khoảng 20.700 nam giới và 36.290 phụ nữ từ các nghiên cứu cũ. Kết quả cho thấy trong thời gian theo dõi trung bình 20 năm ở nam và 11,7 năm ở nữ, mức tiêu thụ trứng cao (hơn 7 quả mỗi tuần) có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That, Health Shots)