Điều gì xảy ra khi uống nước chanh thường xuyên?

Uống nước chanh giúp cải thiện tâm trạng, tăng cường miễn dịch nhưng có thể gây mòn răng, làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược.

Cung cấp nước cho cơ thể

Người bị mất nước có thể táo bón, chóng mặt, lo lắng, dễ cáu gắt, đau khớp, da nhăn nheo. Ở mức độ nặng, thiếu nước có thể dẫn đến sốt, huyết áp thấp, nhịp tim nhanh, mê sảng... Uống nước chanh giàu một số chất điện giải như magie, kali, phốt pho, vitamin C... cung cấp năng lượng và hỗ trợ điều chỉnh quá trình trao đổi chất. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Giảm cân

Người thừa cân, béo phì cần uống đủ nước hỗ trợ kiểm soát cân nặng phù hợp. Nước rất cần thiết để phân hủy chất béo tự nhiên trong cơ thể. Nếu không cung cấp đủ nước, cơ thể khó phân hủy nguồn năng lượng này, khiến giảm cân khó khăn hơn.

Cải thiện tâm trạng

Người bị mất nước thường cáu kỉnh, mệt mỏi, ảnh hưởng đến sự tập trung, mức độ tỉnh táo ngắn hạn. Bên cạnh nước lọc, hãy uống thêm 1-2 cốc nước chanh để cung cấp nước cho cơ thể. Không uống nước chanh lúc đói vì dễ làm tăng axit dạ dày, gây cảm giác cồn cào, khó chịu.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Bắt đầu ngày mới nước chanh cung cấp vitamin C giúp tăng sức đề kháng. Vitamin C trong loại quả này góp phần tăng cường sản xuất các tế bào bạch cầu, bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng, bệnh tật.

Cải thiện tình trạng tim mạch

Nước ép cam quýt, nước chanh tự nhiên chứa chất chống oxy hóa là hesperidin. Bổ sung hesperidin thường xuyên có liên quan đến cải thiện huyết áp tâm thu ở người cao huyết áp.

Giảm nguy cơ mắc sỏi thận

Citrate là loại muối natri của axit citric, liên kết với canxi, giúp ngăn chặn sỏi thận hình thành. Nước ép từ trái cây họ cam quýt là nguồn citrate tự nhiên trong chế độ ăn uống. Trong các loại nước ép họ cam quýt, nước chanh có nồng độ muối ngăn chặn sỏi thận cao.

Làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược

Dù đem đến nhiều lợi ích với sức khỏe, song nước chanh không tốt cho người bị trào ngược dạ dày thực quản. Bởi chanh có tính axit tự nhiên, độ pH từ 2 đến 3, có thể gây ợ nóng, kích ứng cổ họng đang bị viêm, khiến trào ngược nặng hơn.

Gây mòn răng

Đồ uống có tính axit làm mòn men răng theo thời gian. Để hạn chế tình trạng này, hãy uống nước chanh bằng ống hút để giảm tiếp xúc với chất lỏng có tính axit. Súc miệng bằng nước lọc sau khi uống nước chanh có tác dụng trung hòa lượng axit còn sót lại.

