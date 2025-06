Điều gì xảy ra khi từ bỏ đồ uống có gas?

Đồ uống có gas chứa calo rỗng, nhiều đường, cắt giảm liều lượng hoặc từ bỏ giúp phòng bệnh răng miệng và tiểu đường.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Thỉnh thoảng thưởng thức nước ngọt có gas không ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Tuy nhiên, thường xuyên dùng đồ uống này gây hại do chứa nhiều đường bổ sung. Hướng dẫn chế độ ăn uống dành cho người Mỹ khuyến nghị hạn chế lượng đường bổ sung xuống dưới 10% lượng calo mỗi ngày.

Ăn quá nhiều đường bổ sung có thể gây ra vấn đề sức khỏe như tăng cân không mong muốn, bệnh tim và tiểu đường type 2. Mỗi người nên chọn đồ uống cung cấp các chất dinh dưỡng có lợi như sữa, trà, cà phê không đường. Chúng không chứa đường bổ sung, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính, tăng tuổi thọ.

Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh hơn

Sức khỏe đường ruột có liên quan đến hầu hết mọi khía cạnh của sức khỏe tổng thể. Lượng đường bổ sung dư thừa từ đồ uống có đường ảnh hưởng tiêu cực đến hệ vi sinh vật đường ruột. Người tiêu thụ nhiều đồ uống chứa đường có nhiều hại khuẩn trong ruột, gây viêm. Đây là một trong những tác nhân chính gây ra nhiều bệnh mạn tính.

Duy trì cân nặng khỏe mạnh

Từ bỏ đồ uống có gas, nhiều đường chuyển sang loại nước không calo cũng giúp một người sống lâu hơn bằng cách duy trì cân nặng khỏe mạnh. Cơ thể không nhận ra lượng calo trong đồ uống so với lượng calo từ thực phẩm theo cùng một cách. Lượng calo dạng lỏng từ đồ uống có đường như soda không giúp no lâu, do đó cần ăn nhiều hơn. Theo thời gian, lượng calo dư thừa dẫn đến tăng cân và nhiều tình trạng sức khỏe khác.

Phòng tránh bệnh răng miệng

Lợi ích khác của giảm lượng nước có đường là sức khỏe răng miệng tốt hơn. Bởi những đồ uống này cung cấp lượng đường và axit làm tăng nguy cơ sâu răng. Mỗi người nên ưu tiên nước lọc hoặc các loại đồ uống không đường khác để phòng tránh bệnh răng miệng. Sức khỏe răng miệng cũng liên quan chặt chẽ đến nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim và tiểu đường, từ đó cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Một tách cà phê là lựa chọn thay thế cho soda có chứa caffein. Uống cà phê còn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa cho cơ thể. Trà xanh, trà đen mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và vẫn có tác dụng giải khát.

Lê Nguyễn (Theo Eating Well)