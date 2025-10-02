Điều gì xảy ra khi thải độc bằng nước ép?

Uống nước ép để thải độc kéo dài có thể gây mất cân bằng điện giải, rối loạn tiêu hóa, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Chuyên viên dinh dưỡng Đỗ Thị Lan, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thông tin trên, giải thích thêm nước ép trái cây rau củ chứa nhiều vitamin, khoáng chất, cung cấp vi lượng cho cơ thể, không có tác dụng thải độc. Chức năng thải độc cho cơ thể là ở gan và thận. Lạm dụng đồ uống thay thế cho bữa chính gây nhiều hệ lụy.

Mất cân bằng điện giải

Uống quá nhiều nước ép (tương tự uống quá nhiều nước lọc) có thể gây mất cân bằng điện giải do làm loãng nồng độ các khoáng chất thiết yếu trong cơ thể, dẫn đến hạ natri máu, ảnh hưởng chức năng thần kinh và cơ bắp. Mọi người có thể uống tối đa 1-2 cốc (tương đương 220-240 ml) nước ép mỗi ngày và nên tự ép nước tại nhà để kiểm soát lượng đường, đảm bảo vệ sinh, nguyên liệu, ưu tiên nguyên chất, không thêm đường.

Tác dụng chính của nước ép trái cây là cung cấp vi lượng cho cơ thể chứ không phải thải độc. Ảnh: Hằng Trần

Rối loạn tiêu hóa

Nước ép trái cây cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất nhưng thường thiếu chất xơ - thành phần quan trọng giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Uống nước ép mà bỏ qua phần xơ dẫn đến mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, làm giảm lợi khuẩn, kích thích dạ dày tăng tiết axit, táo bón hoặc tiêu chảy. Mọi người nên ăn cả trái cây nguyên quả hoặc kết hợp nước ép với phần bã xơ để đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, tránh thêm đường và chất bảo quản.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Nước ép trái cây thường chứa nhiều đường fructose, làm tăng đường huyết, từ đó dễ dẫn đến thừa cân, béo phì, bệnh tiểu đường. Trái cây tươi chứa nhiều chất xơ lành mạnh, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu giúp kiểm soát sự thèm ăn. Một quả cam cỡ trung bình (khoảng 140 g) chứa khoảng 12 g đường và 2,8-3 g chất xơ. Tuy nhiên, một cốc nước ép cam (khoảng 240 ml) chứa tới 112 calo, 21 g đường và rất ít chất xơ. Chúng không tốt người có bệnh nền như tiểu đường, huyết áp thấp hay rối loạn nhịp tim. Ăn bù nhiều carbohydrate sau detox có thể gây tăng nhanh đường huyết sau ăn (postprandial hyperglycemia), tăng đề kháng insulin ở người có nguy cơ tiểu đường.

Không lạm dụng nước ép để thay thế hoàn toàn bữa ăn hoặc các loại thực phẩm khác. Nên dùng nước ép trong vòng 20-30 phút sau khi chế biến. Thời điểm lý tưởng để uống nước ép là sau ăn khoảng 20-30 phút để cơ thể hấp thu vitamin, khoáng chất hiệu quả, tránh dùng lúc đói. Người có bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch hay béo phì cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Hằng Trần