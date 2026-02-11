Điều gì xảy ra khi người đái tháo đường ăn chế độ keto?

Chế độ ăn keto có thể mang lại lợi ích ngắn hạn nhưng đi kèm nguy cơ hạ đường huyết, tăng cholesterol xấu, nhiễm toan ceton.

Chế độ ăn ketogenic (keto) với đặc trưng giảm mạnh carbohydrate, tăng chất béo, được nhiều người mắc bệnh đái tháo đường áp dụng với mong muốn kiểm soát đường huyết, giảm cân. Tuy nhiên, chuyên viên Nguyễn Thị Quỳnh, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cảnh báo phương pháp này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hạ đường huyết

Giảm mạnh tinh bột trong khi vẫn sử dụng insulin hoặc thuốc hạ đường huyết khiến đường huyết giảm nhanh và sâu, dẫn đến hạ đường huyết. Người bệnh có thể xuất hiện run tay, vã mồ hôi, choáng váng, lú lẫn, thậm chí ngất xỉu hoặc co giật. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, hạ đường huyết dễ gây tổn thương não.

Chế độ ăn keto giảm mạnh tinh bột có thể khiến đường huyết giảm nhanh và sâu . Ảnh minh họa: Thanh Ba

Có thể tăng cholesterol xấu

Chế độ ăn keto thường khuyến khích tăng tiêu thụ chất béo, trong đó nhiều người lựa chọn thịt đỏ, mỡ động vật, bơ, phô mai. Kiểu ăn này có thể làm tăng cholesterol xấu - yếu tố nguy cơ quan trọng của nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Nhiễm toan ceton

Ở bệnh nhân thiếu insulin, đặc biệt là người bệnh đái tháo đường type 1 hoặc type 2 giai đoạn nặng, việc tăng sản xuất thể ketone quá mức có thể dẫn đến nhiễm toan ceton (tình trạng cơ thể thiếu hụt insulin trầm trọng, buộc phải đốt cháy chất béo để tạo năng lượng, dẫn đến tích tụ các thể ceton trong máu). Người bệnh có các biểu hiện buồn nôn, nôn, đau bụng, thở nhanh sâu, hơi thở có mùi trái cây, lú lẫn, hôn mê. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tình trạng này có thể gây tử vong.

Thiếu hụt dinh dưỡng, rối loạn điện giải

Chế độ ăn keto cũng gây thiếu hụt dinh dưỡng nếu không được xây dựng khoa học. Việc hạn chế ngũ cốc, trái cây và nhiều loại rau củ giàu tinh bột làm giảm lượng chất xơ, vitamin, khoáng chất cần thiết dẫn đến táo bón, rối loạn hệ vi sinh đường ruột, đau đầu và rối loạn điện giải.

Tăng biến chứng do rối loạn chuyển hóa

Keto là chế độ ăn khó tuân thủ trong thời gian dài. Phần lớn người áp dụng keto quay lại chế độ ăn cũ, dẫn đến tăng cân trở lại và kiểm soát đường huyết kém. Thay đổi chế độ ăn liên tục cũng làm rối loạn chuyển hóa, tăng nguy cơ biến chứng.

Chuyên viên Quỳnh lưu ý keto không phù hợp với tất cả người đái tháo đường. Những người suy thận, bệnh gan, phụ nữ mang thai, người cao tuổi suy dinh dưỡng hoặc bệnh nhân đang dùng nhiều thuốc hạ đường huyết cần đặc biệt thận trọng. Người đái tháo đường không nên tự ý thay đổi chế độ ăn khi đang dùng thuốc. Người bệnh cần được tư vấn và theo dõi bởi bác sĩ chuyên khoa để đảm bảo an toàn. Kiểm soát đái tháo đường nên dựa vào chế độ ăn cụ thể, kết hợp dinh dưỡng khoa học, vận động thể lực, thuốc và theo dõi đường huyết thường xuyên.

Thanh Ba