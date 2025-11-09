Điều gì xảy ra khi mắt nhìn thấy đốm đen?

Mắt nhìn thấy đốm đen có thể xảy ra do quá trình lão hóa tự nhiên song đôi khi cũng phản ánh một số tình trạng nghiêm trọng như bong hoặc rách võng mạc.

Đốm đen trong mắt còn gọi là hiện tượng ruồi bay. Đây là tình trạng xuất hiện những vệt, mảng hay chấm đen trôi nổi trước mắt do các mảng vẩn đục nhỏ trong dịch kính (một chất giống như gel bên trong mắt).

Những thay đổi liên quan đến tuổi tác khiến dịch kính bên trong mắt hóa lỏng và co lại. Hiện tượng ruồi bay cũng có thể hình thành từ sự ngưng tụ của các sợi collagen trong dịch kính. Các phân tử collagen trong dịch kính có thể kết tụ lại với nhau, tạo thành những hình dạng mà bạn thấy như vẩn đục. Chúng không nằm ngoài mắt mà ở bên trong, được phản chiếu lên trường nhìn bởi những sợi nhỏ bên trong dịch kính.

Hiện tượng ruồi bay có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, phổ biến hơn ở người lớn tuổi, song không đáng lo ngại. Chúng có thể kéo dài trong nhiều năm nhưng rồi mờ dần khi não học cách thích nghi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, mắt nhìn thấy đốm đen như ruồi bay có thể báo hiệu một vấn đề nghiêm trọng hơn ở phía sau mắt như rách hoặc bong võng mạc, cần đến bác sĩ khám ngay.

Một số triệu chứng cần đi khám mắt sớm gồm số lượng vật thể bay hoặc chớp sáng tăng đột ngột, mắt mờ như có màn sương hoặc bóng mờ di chuyển qua tầm nhìn, đau mắt, vật thể bay xuất hiện sau phẫu thuật mắt hoặc chấn thương... Đốm đen có thể xuất hiện dưới dạng vòng cung, tia sáng lấp lánh hoặc nhấp nháy ở rìa tầm nhìn mà bạn không thể thấy. Tuy nhiên, ít khi hiện tượng lóe sáng và đốm đen có thể nhìn thấy trước mắt mà thường do rách hoặc bong võng mạc gây ra. Bong võng mạc có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn nếu không được điều trị.

Một số bệnh nhiễm trùng mắt cũng có thể kích hoạt sự phát triển của ruồi bay bằng cách đưa các tế bào viêm hoặc mảnh vụn vào dịch kính. Các tác nhân gây nhiễm trùng như virus herpes simplex ảnh hưởng đến mắt. Người bệnh còn có thể bị đỏ mắt, đau mắt, chảy dịch hoặc mờ mắt.

Viêm màng bồ đào là tình trạng viêm ở lớp giữa của mắt bao gồm mống mắt, thể mi và màng mạch. Tình trạng này có thể do các rối loạn tự miễn, nhiễm trùng hoặc chấn thương mắt. Nhìn thấy đốm đen như ruồi bay khi viêm màng bồ đào do các tế bào viêm và mảnh vụn tích tụ trong dịch kính, tạo bóng trên võng mạc.

Bệnh võng mạc tiểu đường là bệnh lý về mắt phổ biến ở người bệnh tiểu đường xảy ra khi lượng đường trong máu cao kéo dài làm tổn thương các mạch máu võng mạc. Tổn thương này có thể dẫn đến rò rỉ mạch máu, tích tụ dịch và thậm chí chảy máu trong mắt, góp phần gây ra hiện tượng ruồi bay.

Bảo Bảo (Theo Times of India)