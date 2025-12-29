Điều gì xảy ra khi cơ thể thiếu selen?

Thiếu selen có thể gây mệt mỏi, yếu cơ, suy giảm miễn dịch và tăng nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh.

Selen là nguyên tố vi lượng thiết yếu, giúp chống oxy hóa, phát triển cơ thể và hỗ trợ hệ miễn dịch. Thiếu selen có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan.

Bất thường tuyến giáp

Selen rất quan trọng trong việc chuyển đổi hormone tuyến giáp không hoạt động (T4) thành dạng hoạt động động (T3). Thiếu hụt selen có thể dẫn đến suy giáp, gây ra những triệu chứng như mệt mỏi, tăng cân, không chịu được lạnh. Thiếu chất dinh dưỡng này làm tăng nguy cơ rối loạn tuyến giáp như viêm tuyến giáp Hashimoto. Chức năng tuyến giáp bình thường rất quan trọng đối với việc điều hòa chuyển hóa, sản xuất năng lượng và sự tăng trưởng, phát triển toàn diện.

Yếu cơ

Thiếu selen có thể gây yếu cơ vì selen là thành phần quan trọng của các enzyme chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào cơ khỏi tổn thương do gốc tự do. Khi cơ thể thiếu selen, các tế bào cơ dễ bị oxy hóa, hoạt động kém hiệu quả, khiến cơ yếu, mệt nhanh, khó thực hiện các hoạt động thể chất và đôi khi kèm theo đau cơ.

Suy giảm miễn dịch

Selen có trong các enzyme chống oxy hóa, giúp bạch cầu hoạt động hiệu quả và tiêu diệt vi khuẩn, virus. Khi cơ thể thiếu selen, chức năng bạch cầu giảm, khả năng chống lại mầm bệnh kém nên dễ nhiễm trùng.

Tăng nguy cơ mắc bệnh thần kinh

Nếu không cung cấp đủ selen, stress oxy hóa tăng cao, các gốc tự do tấn công màng, protein và DNA của tế bào thần kinh, làm suy giảm chức năng nhận thức và trí nhớ theo thời gian. Do đó, thiếu selen kéo dài làm tăng nguy cơ các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer.

Tổn thương do oxy hóa

Selen là thành phần chính của selenoprotein - một nhóm protein chứa selen dưới dạng axit amin. Nó giúp chống oxy hóa, chuyển hóa hormone tuyến giáp, sửa chữa DNA và hỗ trợ hệ miễn dịch, từ đó bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do oxy hóa. Cơ thể dễ bị tổn thương oxy hóa do thiếu hụt khoáng chất này.

Selen là nguyên tố vi lượng, cơ thể chỉ cần lượng rất nhỏ: người lớn khoảng 55 mcg, trẻ em 20-30 mcg mỗi ngày. Thực phẩm giàu selen bao gồm các loại hạt, thịt, cá, gia cầm, ngũ cốc nguyên hạt. Một số rau như bông cải xanh, rau bina, khoai tây cũng cung cấp selen.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)