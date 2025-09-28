Điều gì xảy ra khi ăn tối trước 19h?

Ăn tối sớm giúp kiểm soát cân nặng, tốt cho đường ruột, ngủ sâu giấc hơn và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Tốt cho tiêu hóa

Nếu ăn tối sớm, cơ thể có đủ thời gian để tiêu hóa thức ăn trước khi ngủ, nhờ đó giảm khó tiêu, ợ chua, đầy hơi - những vấn đề thường gặp khi ăn khuya. Thói quen ăn tối sớm cũng giúp bạn bắt đầu ngày mới với tâm trạng thoải mái, cảm thấy khỏe khoắn, tập trung hơn khi làm việc, học tập.

Kiểm soát lượng đường trong máu ổn định

Ăn tối sớm tốt góp phần kiểm soát lượng đường trong máu vì giúp cải thiện độ nhạy insulin. Mỗi người nên ăn tối trước 19h hoặc cách giờ đi ngủ ít nhất 2-3 giờ. Dùng bữa muộn khiến lượng glucose trong máu lưu lại lâu hơn, có thể làm tăng nguy cơ kháng insulin, nhất là ở người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường.

Tăng cường trao đổi chất

Ăn tối trước 19h cũng cải thiện quá trình trao đổi chất vì phù hợp với nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể, tiêu hóa hiệu quả. Cơ thể có thời gian đốt cháy năng lượng dự trữ, ngăn ngừa tích trữ chất béo. Thói quen lành mạnh này rất hữu ích để duy trì vóc dáng và năng lượng.

Ngủ ngon hơn

Ăn tối muộn hoặc lượng nhiều có thể làm gián đoạn giấc ngủ sâu, gây mệt mỏi vào ngày hôm sau. Người có thói quen ăn tối sớm thường có giấc ngủ ngon, tràn đầy năng lượng hơn.

Để bảo vệ sức khỏe, mỗi người không nên ăn tối quá no. Bởi ăn nhiều dễ gây áp lực lên hệ tiêu hóa, dẫn đến đầy hơi, khó tiêu, trào ngược dạ dày thực quản, làm tăng nguy cơ béo phì, dễ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch... Tiêu thụ nhiều calo vào đêm khuya có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể.

Tăng cân: Ăn khuya dễ làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ và tăng cân. Nguyên nhân do lượng calo đốt cháy giảm, dẫn đến khả năng đốt cháy mỡ của cơ thể kém.

Rối loạn giấc ngủ: Quá trình tiêu hóa thức ăn đòi hỏi năng lượng, kích hoạt quá trình trao đổi chất của cơ thể. Khi tiêu thụ nhiều calo vào đêm khuya, nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể dễ bị phá vỡ, khiến khó vào giấc.

Các vấn đề về tiêu hóa: Trào ngược axit, khó tiêu, đầy hơi và chướng bụng thường gặp khi dùng bữa tối muộn. Nằm ngay sau khi ăn có thể làm tình trạng này trầm trọng hơn.

Thói quen ăn tối trước 19h có thể khó với nhiều người do công việc bận rộn. Song, ăn tối khoảng 2-3 giờ trước khi ngủ cũng là thay đổi tích cực trong lối sống hàng ngày.

Lê Nguyễn (Theo Only My Health, Hindustan Times)