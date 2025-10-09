Điều gì xảy ra khi ăn một quả táo trước lúc ngủ?

Ăn một quả táo trước khi đi ngủ khoảng hai giờ có lợi cho quá trình tiêu hóa, chống viêm và ngon giấc hơn.

Giúp ngủ ngon

Người có thói quen ăn hoa quả thường ngủ ngon hơn vào ban đêm. Táo chứa chất xơ và các chất dinh dưỡng thực vật gọi là polyphenol, hỗ trợ giấc ngủ ngon. Thay vì tạo cảm giác hưng phấn như caffeine, ăn một quả táo trước khi ngủ giúp cơ thể thư giãn. Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá muộn, khoảng 1-2 giờ trước khi ngủ.

Lượng đường trong máu có thể tăng nhẹ

Táo có đường tự nhiên, ăn một quả có thể làm tăng lượng đường trong máu nhẹ. Tuy nhiên, chất xơ và polyphenol hỗ trợ ngủ ngon, làm chậm tốc độ hấp thụ đường, ngăn đường tăng quá nhanh, dẫn đến hạ đường huyết sau đó. Người mắc bệnh tiểu đường hoặc gặp vấn đề về lượng đường trong máu vào ban đêm nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi ăn táo.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Táo chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Pectin đến ruột hoạt động như chất xơ prebiotic trở thành thức ăn cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Người có hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh có khả năng tiêu hóa tốt, thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Ăn táo đem đến nhiều lợi ích với sức khỏe. Ảnh được tạo bởi AI

Chống viêm

Viêm là phản ứng tự vệ của hệ miễn dịch trước các tác nhân gây hại như vi khuẩn, virus, chấn thương, hóa chất độc hại hoặc các yếu tố dị ứng, môi trường. Song, viêm mạn tính gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Thói quen ăn táo thường xuyên có thể làm giảm các dấu hiệu viêm, cải thiện sức khỏe tổng thể nhờ chất chống oxy hóa, hóa chất thực vật.

Giảm cơn thèm ăn hoặc ăn vặt vào đêm muộn

Ăn một quả táo giúp tăng cảm giác lâu hơn so với ăn đồ ăn vặt nhiều đường và chế biến sẵn. Táo chứa nhiều chất xơ, cơ thể cần thời gian tiêu hóa. Người có thói quen ăn vặt đồ ngọt có nhiều đường bổ sung nên chọn táo để thay thế để bảo vệ sức khỏe.

Táo chứa đường, sau khi ăn nếu các mảnh vụn thức ăn còn sót lại trên răng qua đêm dễ dẫn đến sâu răng. Loại quả này có tính axit, dễ làm hỏng men răng. Các bác sĩ nha khoa khuyên nên đợi khoảng 30 phút sau khi ăn thực phẩm có tính axit mới nên đánh răng để bảo vệ men răng. Dùng chỉ nha khoa để loại bỏ mảng bám và thức ăn thừa ở kẽ răng, giúp làm sạch hiệu quả. Súc miệng bằng nước muối ấm có tác dụng kháng khuẩn, giảm viêm, tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)