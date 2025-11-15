Điều gì xảy ra khi ăn dưa hấu thường xuyên?

Dưa hấu có khoảng 95% nước cùng nhiều chất chống oxy hóa, vitamin A và C giúp giảm viêm, phòng bệnh tim, ung thư.

Dưa hấu mọng nước, ngọt, có tác dụng giải khát mùa hè, cung cấp nhiều dưỡng chất trong 152 g gồm:

Calo: 46

Carbohydrate: 11,5 g

Chất xơ: 0,6 g

Đường: 9,4 g

Protein: 0,9 g

Chất béo: 0,2 g

Giá trị hàng ngày Vitamin A: 5% Vitamin C: 14% Kali: 4% Magie: 4%



Dưa hấu còn giàu citrulline, một loại axit amin có thể tăng hiệu suất tập luyện. Loại quả này chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C, carotenoid, lycopene và cucurbitacin E. Những hợp chất này giúp chống lại các gốc tự do. Trong khi gốc tự do là những phân tử không ổn định gây hại cho tế bào nếu chúng tích tụ trong cơ thể, có thể dẫn đến các bệnh như tiểu đường, bệnh tim và ung thư.

Cung cấp nước

Nước điều hòa nhiệt độ cơ thể, vận chuyển chất dinh dưỡng đến các tế bào. Ăn thực phẩm có hàm lượng nước cao như dưa hấu giúp cơ thể có đủ lượng nước cần thiết để hoạt động bình thường. Dưa hấu còn rất ít calo có tác dụng kiểm soát cân nặng bằng cách tăng cảm giác no lâu hơn.

Phòng ung thư

Một số hợp chất thực vật được tìm thấy trong dưa hấu như lycopene và cucurbitacin E, có tác dụng giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng.

Lycopene hoạt động bằng cách làm giảm nồng độ yếu tố tăng trưởng giống insulin (IGF) trong máu, một loại hormone thúc đẩy phân chia tế bào. Ung thư hình thành khi sự phân chia tế bào trở nên không thể kiểm soát. Cucurbitacin E có thể ức chế sự phát triển của khối u bằng cách thúc đẩy quá trình tiêu diệt và loại bỏ tế bào ung thư của cơ thể.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Bệnh tim là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới. Thay đổi lối sống, bổ sung thực phẩm phù hợp hỗ trợ giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Một số chất dinh dưỡng trong dưa hấu có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Lycopene có thể giảm cholesterol và huyết áp, cả hai đều rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch.

Dưa hấu cũng chứa citrulline, một loại axit amin có thể làm tăng nồng độ oxit nitric trong cơ thể, giúp mạch máu giãn nở nhờ đó hạ huyết áp. Các loại vitamin và khoáng chất khác trong dưa hấu bao gồm magiê, kali, vitamin A, B6, C đều tốt cho sức khỏe tim mạch và tổng thể.

Giảm viêm và stress oxy hóa

Viêm là nguyên nhân chính gây ra nhiều bệnh mạn tính. Sự kết hợp của các chất chống oxy hóa như lycopene và vitamin C trong dưa hấu giúp giảm viêm, tổn thương oxy hóa. Lycopene là chất chống oxy hóa cũng có thể làm chậm sự khởi phát và tiến triển của bệnh Alzheimer.

Tốt cho xương khớp

Nhờ tác dụng chống viêm trong cơ thể, ăn dưa hấu cũng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe xương khớp. Loại quả này chứa một sắc tố tự nhiên gọi là beta-cryptoxanthin, có thể bảo vệ khớp khỏi tình trạng viêm. Theo thời gian, tình trạng viêm ít hơn có thể giúp bảo vệ khỏi các tình trạng như loãng xương hoặc viêm khớp dạng thấp.

Tốt cho mắt

Hợp chất lycopene trong dưa hấu có lợi cho mắt. Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) là vấn đề về mắt phổ biến có thể gây mù lòa ở người lớn tuổi. Lycopene đóng vai trò như hợp chất chống oxy hóa và chống viêm, có khả năng đẩy lùi tổn thương tế bào, ngăn ngừa và ức chế AMD.

Giảm đau nhức cơ bắp

Citrulline là loại axit amin có trong dưa hấu, có thể tăng hiệu suất tập luyện và giảm đau nhức cơ bắp. Chất này cải thiện hiệu suất hiếu khí bằng cách tăng sản xuất oxit nitric của cơ thể, giúp giãn nở mạch máu để tim không phải làm việc quá sức bơm máu đi khắp cơ thể.

Hỗ trợ sức khỏe làn da

Vitamin A và C có trong dưa hấu, rất quan trọng cho sức khỏe làn da. Vitamin C thúc đẩy cơ thể sản xuất collagen, một loại protein làm da mềm mại, tóc chắc khỏe. Tăng cường vitamin C từ thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung có thể làm giảm nguy cơ xuất hiện nếp nhăn, khô da. Vitamin A cũng bảo vệ làn da bằng cách thúc đẩy quá trình tái tạo và phục hồi các tế bào da.

Hỗ trợ tiêu hóa

Dưa hấu chứa nhiều nước và một lượng nhỏ chất xơ, cả hai đều cần thiết cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp duy trì nhu động ruột đều đặn, trong khi nước vận chuyển chất thải qua đường tiêu hóa hiệu quả hơn.

Bảo Bảo (Theo WebMD, Healthline)