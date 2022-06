Diễn viên Alicia Witt điều trị ung thư vú trong thầm lặng

Nữ diễn viên Alicia Witt vừa hóa trị ung thư vú vừa để tang cha mẹ và chọn cách giữ kín bệnh tình.

Trên trang Instagram cá nhân đầu tháng 6/2022, Alicia Witt (46 tuổi) mới tiết lộ đã hoàn thành lần hóa trị cuối và dần hồi phục sau phẫu thuật vú trái. Nữ diễn viên phim "Orange is The New Black" chọn giữ bí mật quá trình điều trị ung thư suốt thời gian qua. Cô đã rất đau buồn về sự ra đi của cha mẹ, ngay trong khoảng thời gian cô tiến hành điều trị ung thư.

Nữ diễn viên trải qua đợt hóa trị đầu tiên hồi đầu tháng 12/2021. Witt cho biết, dù bị chẩn đoán mắc ung thư và có thể do di truyền từ bà nội, cô vẫn tin y học phát triển và được điều trị tích cực. Bà nội của cô từng được chuẩn đoán các triệu chứng bệnh nan y tương tự. Bà qua đời khi cô 3 tuổi.

Hôm 3/6, Alicia Witt chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc y bác sĩ chúc mừng cô hoàn thành điều trị ung thư vú. Witt cũng đăng tải ảnh selfie cá nhân cởi bỏ khăn che đầu và miếng chắn ngực. "Tôi rất quý mái tóc của mình. Tôi đã quyết định giữ kín bệnh tình đến khi chữa khỏi", cô nói.

Witt thông báo kết quả xét nghiệm tế bào và máu đều khả quan. Nữ diễn viên thực hiện 6 lần hóa trị ung thư vú kể từ 1/12/2021, gồm các đợt hóa trị liệu tiêm paclitaxel và carboplatin. Cô đang tiếp tục thực hiện liệu pháp miễn dịch tiêm herceptin và perjeta đến hết năm nay.

Witt cho biết, cô chưa biết chắc chắn việc tiến hành phẫu thuật vú trái có thể chữa khỏi ung thư hoàn toàn hay không. Dù vậy, cô đã không phải trải qua các đợt hóa trị nữa nhờ kết hợp áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung nguồn dinh dưỡng tự nhiên và tiếp nhận các liệu pháp trị liệu hóa học. Hiện, Witt đã lạc quan trở lại nhịp rèn luyện thể chất.

Alicia Witt đưa chứng nhận chúc mừng hoàn thành hóa trị ung thư vú, tháo áo điều trị. Ảnh: Instagram nhân vật

Cô cảm ơn đội ngũ y tế đã điều trị và hỗ trợ tinh thần. Cô rất biết ơn mọi người đã tôn trọng mong muốn giữ kín kết quả chẩn đoán của mình. Cô rất ấn tượng với liệu pháp mũ lạnh trị liệu ung thư đã giúp chữa lành, giảm rụng tóc cho cô.

Witt nhớ lại những lời gia đình cô đã chia sẻ cùng nha: "Cha mẹ yêu con, con yêu cha mẹ là những lời chúng tôi nói với nhau. Họ yêu thương tôi vô điều kiện và tôi cũng vậy".

Mai Trinh

(Theo Boston, Instagram Witt)