Dị ứng thuốc aspirin

Hà NộiSau 45 phút uống thuốc asprin, bà Hạnh, 50 tuổi, khó thở, sưng mắt, nổi ban toàn thân do dị ứng, được bác sĩ điều trị bằng phương pháp giảm mẫn cảm.

Trước đó bà Hạnh bị đau thắt ngực, bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc chống kết tập tiểu cầu aspirin song các triệu chứng bất thường xảy ra sau 45 phút uống liều đầu tiên. Bà Hạnh sưng phù mí mắt, sung huyết kết mạc mắt, nổi ban mẩn ngứa toàn thân kèm khó thở, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Các bác sĩ xử trí tình trạng dị ứng, tránh nguy cơ phản ứng nặng gây phù thanh quản, sốc phản vệ, chẩn đoán bà Hạnh dị ứng aspirin.

Tuy nhiên, theo ThS.BS Đỗ Tùng Lâm, với bệnh lý của bà Hạnh, thuốc aspirin không thể thay thế bằng các lựa chọn khác. Bà Hạnh được điều trị bằng phương pháp giảm mẫn cảm đường uống với aspirin theo phác đồ cá nhân hóa.

Trong vòng hai ngày, bác sĩ Lâm cho bà Hạnh sử dụng aspirin từ liều cực nhỏ và tăng dần cho đến khi đạt liều điều trị, giúp hệ miễn dịch tự thích nghi và không phản ứng mạnh với thuốc. Quá trình diễn ra thuận lợi, bà Hạnh không xuất hiện phản ứng dị ứng cho đến khi có thể dùng lại aspirin hàng ngày an toàn.

Bác sĩ Lâm cho biết dị ứng thuốc là tình trạng phổ biến, không chỉ gây khó chịu mà còn đe dọa tính mạng nếu xảy ra phản vệ nặng. Đặc biệt với các loại thuốc không thể thay thế như kháng sinh, thuốc lao, thuốc điều trị tim mạch..., dị ứng có thể làm gián đoạn hoặc khiến phác đồ điều trị mất hiệu quả. Bác sĩ Lâm khuyến cáo bệnh nhân có biểu hiện dị ứng thuốc như ban đỏ, ngứa, khó thở, phù môi... nên đi khám chuyên khoa dị ứng tại bệnh viện uy tín để được tư vấn, chẩn đoán chính xác và điều trị phù hợp.

Giảm mẫn cảm là phương pháp hữu ích với người dị ứng thuốc bắt buộc phải dùng, giúp bệnh nhân chuyển từ trạng thái dị ứng sang dung nạp với thuốc. Phác đồ điều trị thường được xây dựng cá thể hóa, phụ thuộc vào loại thuốc, mức độ dị ứng và cơ địa bệnh nhân. Quá trình có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày hoặc vài tuần và người bệnh cần bác sĩ chuyên khoa giám sát bởi nguy cơ xuất hiện phản ứng dị ứng nặng có thể xảy ra.

Thanh Ba