Dị ứng sau tiêm silicon nâng mũi

TP HCMSau 9 năm tiêm silicon vào mũi và hai bên má, anh Hùng, 40 tuổi, thường nổi mề đay, dị ứng với nhiều mùi, sốc phản vệ.

Anh Hùng tiêm silicon lỏng (một dạng của filler đã bị cấm từ lâu) tại một thẩm mỹ viện để nâng mũi, làm đầy má hóp và rãnh cười theo phong thủy. Từ đó, anh thường bị dị ứng kể cả với kem đánh răng, đồ dùng có hương liệu hoặc chất tạo bọt, nước hoa, mỹ phẩm, các loại mùi trong siêu thị, thang máy và mùi của người đứng cạnh. Anh từng vào viện cấp cứu nhiều lần vì sốc phản vệ.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Lâm, Trưởng khoa Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho rằng silicon là tác nhân kích thích thay đổi đáp ứng miễn dịch của cơ thể, gây phản ứng dị ứng. Kiểm tra cho thấy silicon anh Hùng tiêm dưới da không tan mà phân tán ra xung quanh rồi vón cục, trở thành dị vật phản ứng với cơ thể khiến mũi và hai bên má bị viêm.

Silicon là hợp chất polymer không phân hủy khiến cơ thể nhận diện là dị vật hay tác nhân lạ xâm nhập vào cơ thể nên phản ứng bằng cách tạo viêm mạn tính quanh vùng tiêm, lâu dài dẫn đến mất kiểm soát miễn dịch, theo bác sĩ Lâm. Khi đó, người bệnh có thể trở nên nhạy cảm bất thường với kháng sinh, thuốc kháng viêm, gây mê, biến chứng nguy hiểm, dẫn đến sốc phản vệ, tắc mạch nên thiếu máu nuôi dưỡng ở bộ phận được tiêm.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng dị ứng cho anh Hùng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Những năm qua anh Hùng thường sử dụng thuốc chống dị ứng chứa thành phần corticoid nên gặp tác dụng phụ là hội chứng Cushing dẫn đến suy thượng thận, đái tháo đường. "Corticoid có thể cứu nguy trong dị ứng cấp tính nhưng không nên dùng kéo dài hoặc tự ý sử dụng mà không có chỉ định từ bác sĩ", phó giáo sư Lâm nói.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đánh giá phương án tốt nhất trị tận gốc nguyên nhân gây dị ứng là phẫu thuật loại bỏ silicon vón cục trên cơ thể. Tuy nhiên, phần vón cục quá lâu gây biến chứng mạn tính, anh Hùng có bệnh nền suy tuyến thượng thận mạn, đái tháo đường nên phẫu thuật sẽ nguy hiểm. Anh quyết định không phẫu thuật nên bác sĩ điều trị theo hướng kiểm soát dị ứng và bệnh nền, phòng biến chứng.

Có những loại thuốc hiệu quả cao nhưng anh Hùng bị dị ứng nên bác sĩ phải chọn thuốc hiệu quả thấp hơn, điều trị kéo dài, tốn kém, nhiều tác dụng phụ hơn. Phó giáo sư Lâm chỉ định tiêm thuốc sinh học chứa hoạt chất omalizumab điều trị dị ứng cho anh Hùng, liệu trình 6-8 lần, mỗi tháng một lần, để kiểm soát triệu chứng mà không gây tổn thương thêm tuyến thượng thận đã suy yếu. Anh cần điều trị kéo dài 6 tháng với 6 lần tiêm. Dựa vào đáp ứng của người bệnh, bác sĩ quyết định liệu trình tiêm dài hay ngắn hơn.

Sau 4 mũi tiêm và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, tình trạng dị ứng của anh Hùng giảm 70%. Hiện anh có thể sử dụng một số loại thuốc kháng sinh điều trị bệnh, tình trạng dị ứng với mùi hương cũng giảm đáng kể. Các phản ứng nổi mề đay, mẫn cảm với hóa chất vẫn còn nhưng nhẹ hơn.

Bác sĩ lưu ý khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng dị ứng như ngứa, nổi mề đay, chảy nước mũi, ho kéo dài, khó thở, sưng môi hoặc mí mắt... trong nhiều ngày hoặc tái phát theo chu kỳ, không nên xem nhẹ hoặc tự ý điều trị bằng thuốc tại nhà. Đây có thể là biểu hiện của một rối loạn miễn dịch tiềm ẩn hoặc dị ứng mạn tính với nhiều dị nguyên như thực phẩm, phấn hoa, bụi nhà, nấm mốc, mùi hương nhân tạo, thuốc hoặc thời tiết. Người bệnh cần khám chuyên khoa Miễn dịch Lâm sàng, làm test dị ứng, xét nghiệm IgE giúp chẩn đoán sớm, ngăn bệnh tiến triển sang thể dị ứng nặng hoặc mạn tính khó điều trị.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi