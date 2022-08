Đau vai có thể là dấu hiệu ung thư phổi

Khối u ác tính ở phổi có thể ảnh hưởng đến đám rối thần kinh cánh tay gây đau ở vai, cánh tay.

Đau vai thường xuất hiện do viêm hoặc chấn thương cơ. Trong một vài trường hợp, đau vai có thể là triệu chứng của ung thư phổi. Cơn đau vai do ung thư phổi thường là cơ đau quy chiếu, có nghĩa là cơn đau bắt đầu ở một vùng rõ rệt trên cơ thể, sau đó lan ra một số vùng khác.

Các khối u pancoast là một dạng ung thư phổi tương đối hiếm, chiếm 3-5% các ca ung thư phổi ghi nhận tại Mỹ mỗi năm theo Medical News Today. Những khối u này phát triển trong một rãnh gọi là rãnh trên ở đỉnh phổi. Nếu khối u pancoast ảnh hưởng đến đám rối thần kinh cánh tay (một mạng lưới các dây thần kinh ở đỉnh vai) có thể gây đau ở vai và cánh tay. Đa số cơn đau vai trong những trường hợp này chỉ xảy ra một bên. Cơn đau có thể lan đến đầu, cổ và ngực. Một số khác có thể bị yếu, đau, ngứa ran ở bàn tay và ngón tay.

Theo Medical News Today, nhiều người bị khối u ung thư phổi pancoast cho biết đau vai là một trong những triệu chứng đầu tiên. Một số người có khối u pancoast còn trải qua nhóm các triệu chứng được gọi là hội chứng Horner. Hội chứng này gây ra cơn đau vai dữ dội hơn, kèm theo đó là các triệu chứng khác như mí mắt bị sụp xuống ở bên bị ảnh hưởng, đồng tử co, đổ mồ hôi...

Một loại khác của ung thư phổi là u trung biểu mô cũng gây ra các triệu chứng đau vai. U trung biểu mô thường phát triển do tiếp xúc lâu với amiăng. Các triệu chứng của ung thư trung biểu mô đi kèm với đau vai có thể bao gồm khó thở, đau một bên ngực, khàn tiếng và ho, khó nuốt, sưng ở mặt hoặc cánh tay. Các triệu chứng của u trung biểu mô đôi khi bị nhầm với viêm khớp.

Ung thư phổi di căn sang các vùng khác của cơ thể chẳng hạn như xương và các hạch bạch huyết, cũng gây ra tình trạng này. Ung thư phổi di căn khi đến bộ phận nào sẽ gây ra triệu chứng đặc trưng ở bộ phận đó. Ví dụ như ung thư phổi di căn đến xương gây đau vai, di căn đến gan gây vàng da... Không có đặc điểm cụ thể xác định triệu chứng đau vai do ung thư phổi.

Hầu hết các trường hợp đau vai xảy ra do vận động sai tư thế hoặc do căng cơ. Những nguyên nhân phổ biến nhất của cơn đau này có thể do các chấn thương trong thời gian ngắn; đau cổ và lưng có thể gây đau vai; chấn thương ở cột sống; viêm xương khớp; viêm khớp dạng thấp; ngồi sai tư thế...

Trong nhiều trường hợp, đau vai chỉ là tạm thời và xảy ra do hoạt động quá sức, căng thẳng và chấn thương nhẹ. Để giảm cơn đau vai gáy, mọi người cho vùng vai bị thương nghỉ ngơi, tránh vận động quá mạnh hoặc khuân vác nặng; chườm đá để giảm đau hoặc chườm nóng để giảm cứng; nâng cao vùng đau. Nếu cơn đau của bạn kéo dài hơn vài ngày, bạn nên liên hệ bác sĩ để có phương pháp điều trị phù hợp.

