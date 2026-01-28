Đau tức bụng phát hiện ung thư máu

TP HCMÔng Tiến, 55 tuổi, đau bụng âm ỉ, cảm giác tức vùng bụng trái, bác sĩ chẩn đoán bệnh bạch cầu lympho mạn tính - loại ung thư máu phát triển chậm.

Kết quả siêu âm của ông Tiến tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy lách to nhẹ, xét nghiệm máu chỉ số bạch cầu tăng 150.000/ml, gấp 15 lần bình thường, chẩn đoán bệnh bạch cầu lympho mạn tính. Tiến sĩ, bác sĩ Lê Tấn Đạt, Phó giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh bạch cầu lympho mạn tính diễn tiến chậm, hiện nay chưa thể điều trị khỏi hoàn toàn nhưng nhiều người có thể chung sống với bệnh đến 10 năm hoặc lâu hơn với biện pháp theo dõi định kỳ mà không cần điều trị đặc hiệu.

Ông Tiến mắc bệnh bạch cầu lympho mạn tính giai đoạn 4 nhưng chưa có triệu chứng nguy hiểm nên chỉ cần theo dõi triệu chứng, theo bác sĩ Đạt. Ông tái khám định kỳ đồng thời ăn uống đủ chất để tăng cường miễn dịch, nghỉ ngơi hợp lý, vận động vừa phải, tránh quá sức. Nếu xuất hiện các triệu chứng toàn thân như sụt cân không rõ nguyên nhân, sốt kéo dài về chiều hoặc đêm, đổ mồ hôi trộm, nhiều vùng hạch to rõ, lách to thêm gây giảm các dòng tế bào máu, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp can thiệp phù hợp.

Tiến sĩ Tấn Đạt đang tư vấn điều trị, theo dõi bệnh cho ông Tiến. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tế bào lympho B là một loại tế bào miễn dịch giữ vai trò tổng hợp kháng thể, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn, ký sinh trùng. Bệnh bạch cầu lympho mạn xảy ra do các tế bào lympho B trong tủy xương bị đột biến gene gây tăng sinh quá mức, lấn át các tế bào máu khỏe mạnh khác. Hậu quả là quá trình tạo máu bị ức chế, sụt số lượng hồng cầu, dẫn đến thiếu máu, mệt mỏi, suy giảm hoạt động của hệ miễn dịch. Các tế bào ác tính này còn theo dòng máu xâm nhập, trú ngụ làm sưng to hạch bạch huyết, gan, lách.

Dù số lượng bạch cầu tăng cao, các tế bào này không có chức năng bảo vệ, khiến hệ miễn dịch suy yếu. Người bệnh dễ nhiễm trùng, tăng nguy cơ mắc ung thư khác và một số trường hợp có thể thiếu máu tan huyết tự miễn.

Bác sĩ Đạt thông tin thêm ở giai đoạn sớm người bệnh bạch cầu lympho mạn tính hầu hết không có triệu chứng, chủ yếu tình cờ phát hiện khi xét nghiệm máu cho thấy bạch cầu tăng cao bất thường. Số ít người bệnh có triệu chứng nổi hạch cổ, nách, bẹn nhưng không đau, mệt mỏi do thiếu máu, dễ nhiễm trùng, đổ mồ hôi trộm, sụt cân không rõ lý do. Bác sĩ khuyến cáo nên kiểm tra sức khỏe định kỳ và khi xét nghiệm máu có tế bào bạch cầu lympho tăng cao bất thường có thể khám chuyên khoa ung bướu, huyết học để khảo sát thêm.

Bảo Trâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi