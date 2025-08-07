Đau lưỡi khi nhai, nói có phải dấu hiệu ung thư?

Tôi thường xuyên đau vùng lưỡi dưới, đau nhiều khi nhai và nói, đôi khi xuất hiện vết loét, chảy máu. Đây có phải dấu hiệu ung thư lưỡi không? (Bảo Trân, 28 tuổi)

Trả lời:

Ung thư lưỡi xảy ra khi các tế bào trên bề mặt lưỡi phát triển không kiểm soát và trở thành ác tính. Ở giai đoạn sớm, ung thư lưỡi thường biểu hiện bằng vết loét nhỏ lâu lành, gây khó ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Khi ung thư lan đến vùng hầu họng, người bệnh có thể xuất hiện cơn đau tại hàm, cổ họng. Cơn đau có xu hướng tăng lên khi ăn uống, nhai, nói, đôi khi đau lan lên tai.

Ở giai đoạn tiến triển, người bệnh gặp khó khăn khi nuốt, nuốt đau, nuốt vướng do khối u phát triển gây khít hàm, khó nói và nuốt. Đến giai đoạn muộn, lưỡi có thể cứng, khó cử động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống, có nguy cơ tử vong.

Bác sĩ Sỹ tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khối u trên lưỡi là dấu hiệu thường gặp do ung thư lưỡi, thường xuất hiện khi bệnh ở giai đoạn muộn. Tổn thương biểu hiện dưới dạng mảng cứng, trồi lên trên bề mặt lưỡi. Người bệnh thường bị sụt cân rõ rệt do đau đớn, khó ăn. Khi tế bào ung thư di căn có thể lan tới các nhóm hạch dưới cằm, dưới hàm hoặc hạch cổ một hoặc hai bên. Các hạch này to lên gây chèn ép đường thở và các mạch máu lớn, dẫn đến khó thở, đau đầu, ảnh hưởng sức khỏe tổng thể của người bệnh.

Nếu triệu chứng kéo dài và thường xuyên xảy ra, bạn nên đến bác sĩ khoa để tìm nguyên nhân, điều trị kịp thời. Mỗi người nên tự kiểm tra lưỡi thường xuyên, khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện những bất thường từ đó tăng khả năng chẩn đoán bệnh ở giai đoạn sớm, điều trị hiệu quả.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Sỹ

Khoa Ung Bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM