Đau hông lưng, bất ngờ phát hiện u thận vỡ

TP HCMAnh Nam, 43 tuổi, đột ngột đau vùng hông lưng phải, bác sĩ phát hiện khối u thận kích thước 8 cm đang xuất huyết.

Anh Nam không khám sức khỏe định kỳ nên lúc nhận kết quả chẩn đoán rất ngỡ ngàng. "Tôi cứ nghĩ do sỏi thận gây ứ nước, gây đau, nào ngờ có khối u lớn", anh nói.

ThS.BS Cao Vĩnh Duy, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết u thận vỡ là biến chứng nghiêm trọng của các loại u thận, thường gặp là u cơ mỡ mạch máu. Ung thư thận vỡ như trường hợp của anh Nam ít ghi nhận hơn.

U thận kích thước lớn hoặc có vùng hoại tử bên trong dễ dẫn đến vỡ hoặc một số u bị vỡ sau chấn thương. U vỡ thường gây đau dữ dội vùng hông lưng, tiểu máu, sốt, có thể đe dọa tính mạng do xuất huyết nội ổ bụng nên cần được cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp bằng nút mạch cầm máu, phẫu thuật cắt bỏ khối u hoặc cắt thận sau khi đã ổn định huyết động.

Khối u của anh Nam ở thận phải, kích thước 8 cm, đang xuất huyết. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Suốt một tuần, anh Nam được bác sĩ điều trị nội khoa, kiểm soát u, ngăn chảy máu thêm. Khi tình trạng chảy máu được kiểm soát, TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ, cùng bác sĩ Duy và êkíp phẫu thuật lấy khối u thận cho anh Nam.

Do u quá lớn, không thể cắt u bảo tồn thận, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cắt thận phải, cắt u thận vỡ và bóc trọn khối máu tụ quanh thận, tránh nguy cơ lan tràn tế bào ung thư nếu là ác tính. Túi bệnh phẩm lấy ra khỏi cơ thể người bệnh được đưa đi phẫu tích, một tuần sau cho kết quả ung thư biểu mô tế bào sáng (ccRCC), giai đoạn T2a.

Bác sĩ Liên và bác sĩ Duy phẫu thuật nội soi cho anh Nam. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thế giới ghi nhận hơn 430.000 ca ung thư thận mới, riêng Việt Nam hơn 2.200 ca, theo Globocan 2022. Ở người lớn, ung thư biểu mô tế bào sáng là loại ung thư thận phổ biến nhất, chiếm khoảng 80% ca ung thư biểu mô tế bào thận. Nguyên nhân chính gây bệnh chưa được xác định rõ, nhưng các yếu tố nguy cơ là béo phì, hút thuốc lá, tiếp xúc hóa chất độc hại. Như anh Nam hút thuốc lá gần 20 năm, hay uống rượu bia... là những yếu tố nguy cơ gây ung thư thận.

Bác sĩ khuyên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là siêu âm bụng và thận nhằm phát hiện sớm u thận. Tránh các yếu tố nguy cơ như không hút thuốc lá, hạn chế bia rượu, môi trường độc hại, duy trì cân nặng hợp lý.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi