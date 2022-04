Đau họng do biến thể omicron và cách cải thiện

Omicron thường gây đau họng, kéo dài hơn ở người chưa tiêm vaccine và người bệnh có thể dùng thuốc, súc nước muối, uống gừng, mật ong… để giảm khó chịu.

Covid-19 là một bệnh đường hô hấp, đặc biệt nhắm vào cổ họng và phổi. Biến thể omicron có khả năng truyền nhiễm cao so với các biến thể khác. Các chuyên gia đã tìm hiểu về các triệu chứng do biến thể omicron gây ra và nhận thấy đau họng rất thường gặp bên cạnh mệt mỏi, đau đầu, ho, khó thở...

Đau họng là dấu hiệu sớm của omicron

Phó giáo sư y khoa Scott Weisenberg tại Trung tâm y tế NYU Langone Health (Mỹ) cho biết, đau họng là triệu chứng ban đầu phổ biến của biến thể omicron.

Một nghiên cứu do Cơ quan An ninh Y tế Anh công bố ngày 14/1 xem xét mức độ phổ biến của các triệu chứng khác nhau của những người làm xét nghiệm PCR để phát hiện Covid-19. Phân tích cho thấy, mất vị giác và khứu giác ít phổ biến hơn với omicron so với delta, trong khi đau họng thường gặp hơn. Theo báo cáo, đau họng chiếm 53% trường hợp biến thể omicron, trong khi chỉ 34% người bị delta bị đau họng.

"Đau họng là triệu chứng ban đầu chủ yếu nhưng không phải mọi bệnh nhân nhiễm biến thể omicron đều có cùng một kiểu triệu chứng", tiến sĩ Weisenberg nói.

Người mắc Covid-19 do biến thể omicron thường bị đau họng. Ảnh: Freepik

Omicron ở đường hô hấp trên và ít hơn ở phổi

Không giống như delta, omicron có nhiều khả năng cư trú ở đường hô hấp trên hơn. Bác sĩ Panagis Galiatsatos tại Bệnh viện Johns Hopkins (Mỹ) nhận định đây là sự thay đổi so với các biến thể trước đó, thường ở đường hô hấp dưới, trong phổi. Ông giải thích, điều này có thể là do nhiều đột biến của omicron. Biến thể này có khoảng 50 đột biến, khoảng 30 đột biến được xác định trên protein đột biến - phần gắn vào tế bào người.

Biến thể omicron ở đường hô hấp trên có thể là lý do gây ngứa họng hoặc đau họng hơn các biến thể trước đó. Bác sĩ Galiatsatos cho biết, có một số triệu chứng về đường hô hấp trên ở delta và các biến thể khác trước đó nhưng không giống với omicron. Vị trí là một phần nguyên nhân khiến omicron dễ lây lan. Nếu virus tồn tại trong hệ thống hô hấp trên, những người bị nhiễm có thể dễ dàng thở ra và dễ lây lan từ người này sang người khác.

Người chưa và đã tiêm chủng đều có thể bị viêm họng do omicron

Các triệu chứng không đặc hiệu, chẳng hạn như đau họng và chảy nước mũi thường xảy ra như nhau ở cả người đã và chưa được tiêm chủng. Vì vaccine Covid-19 thường sẽ không giúp bảo vệ người đã tiêm chủng khỏi các triệu chứng này sẽ giúp giảm bệnh nặng và nguy cơ tử vong.

Song, bác sĩ Galiatsatos phát hiện ra rằng các triệu chứng như đau họng và sổ mũi có xu hướng kéo dài hơn ở những bệnh nhân không được tiêm chủng. "Những bệnh nhân của tôi chưa được tiêm vaccine có triệu chứng này trong 10-14 ngày, trong khi, người đã tiêm thường tiến triển tốt hơn trong vòng một tuần", ông nói.

Các biện pháp giảm đau họng

Theo bác sĩ Galiatsatos, không có loại thuốc nào có thể chữa khỏi chứng đau họng do Covid-19 nhưng có những cách bạn có thể làm để giảm bớt sự khó chịu này.

Dùng thuốc giảm đau

Bác sĩ Galiatsatos cho biết thêm, người bệnh có thể uống thuốc giảm đau acetaminophen và uống đủ nước. Với các thuốc kê đơn, người bệnh nên hỏi ý kiến của bác sĩ. Bên cạnh dùng thuốc, một số biện pháp giảm đau họng tại nhà có thể hữu ích như súc miệng bằng nước muối, uống nước ấm, trà pha mật ong hoặc với chanh.

Súc miệng bằng nước muối

Người nên súc miệng bằng nước muối liên tục trong 3-4 ngày mới nhiễm bệnh, thực hiện 2-3 lần mỗi ngày. Vị mặn của muối giúp giảm sưng tấy và kích ứng, góp phần tiêu diệt virus.

Uống gừng và mật ong

Gừng có tác dụng giảm các triệu chứng của đau họng, trong khi mật ong là một chất chống viêm, tăng cường khả năng miễn dịch. Bạn có thể pha gừng với mật ong để uống khi cảm thấy cổ họng khó chịu.

Uống trà gừng làm dịu cổ họng đang bị đau. Ảnh: Freepik

Uống giấm táo

Giấm táo có tính kiềm nên có thể chống viêm. Giấm táo hữu ích trong việc giảm đau họng vì thành phần axit trong dung dịch giúp loại bỏ nhiễm trùng lây lan, nguyên nhân gây viêm cổ họng. Bạn có thể uống một cốc nước ấm pha với một thìa táo, có thể thêm một chút mật ong để tăng hương vị và lợi ích.

Rễ cam thảo

Rễ cam thảo giảm ngứa do đau họng gây ra, có chứa các đặc tính chống virus nhằm ngăn các mầm bệnh xấu lây lan. Nó cũng tạo ra chất nhờn lành mạnh, làm dịu cơn đau và sự thô ráp. Các chất chống oxy hóa xử lý gốc tự do có thể gây hại cho khả năng miễn dịch. Bạn cho rễ cam thảo xay vào nước nóng, để nguội trong 5 phút, sau đó lọc lấy nước để uống.

Ngoài Covid-19, đau họng cũng có thể do cảm lạnh thông thường, cúm hoặc viêm họng do liên cầu khuẩn và cách duy nhất để nhận biết là xét nghiệm. Các bác sĩ khuyên khi có triệu chứng đau họng, bạn nên nghi ngờ về khả năng mắc bệnh và xét nghiệm để phát hiện sớm.

Trung tâm phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) khuyến nghị xét nghiệm khi có các triệu chứng phát triển hoặc không có triệu chứng từ 5-7 ngày sau khi tiếp xúc với người mắc Covid-19.

Kim Uyên

(Theo Everydayhealth, Timesofindia)