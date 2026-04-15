Dấu hiệu trong lúc ngủ cảnh báo bệnh tim

Khó chịu ở ngực, đổ mồ hôi đêm, nhịp tim nhanh, tỉnh giấc giữa đêm có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh tim mạch.

Đổ mồ hôi ban đêm, khó chịu ở ngực

Đổ mồ hôi ban đêm thỉnh thoảng có thể xảy ra với bất kỳ ai, phổ biến trong điều kiện thời tiết nóng. Tuy nhiên, đổ mồ hôi đêm kèm theo tức, đau ngực thuờng là những biểu hiện cảnh báo vấn đề về tim. Thông thường, một số bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành bị đau thắt ngực (cơn đau làm giảm lưu lượng máu) trong khi ngủ. Cơn đau gây cảm giác nặng nề, co thắt, nóng rát, lan đến cánh tay hoặc hàm. Khi nằm phẳng làm thay đổi mô hình tuần hoàn, tim dễ bị căng thẳng.

Tỉnh dậy trong tình trạng khó thở

Một trong những dấu hiệu đáng lo ngại về vấn đề tim vào ban đêm là thức giấc thở hổn hển. Điều này có thể liên quan đến suy tim, trong đó chất lỏng tích tụ trong phổi, gây khó thở khi nằm. Chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn - khi đường thở liên tục bị xẹp xuống trong khi ngủ có liên quan đến nguy cơ cao bị tăng huyết áp, đau tim, rối loạn nhịp tim. Trường hợp thường xuyên thức giấc vì nghẹt thở, ngáy to hoặc cảm thấy kiệt sức dù đã ngủ đủ giấc cả đêm nên đi khám.

Tim đập nhanh về đêm

Cảm giác tim đập nhanh đột ngột hoặc bỏ nhịp khi đang nghỉ ngơi trên giường khiến bạn lo lắng. Mặc dù căng thẳng và caffeine đôi khi gây ra chứng hồi hộp nhưng những cơn này xảy ra thường xuyên vào ban đêm thường là biểu hiện của rung nhĩ hoặc các dạng rối loạn nhịp tim khác. Tình trạng này thường không biểu hiện rõ vào ban ngày.

Ho dai dẳng

Ho dai dẳng hoặc thở khò khè, đặc biệt khi nằm, có thể là một dấu hiệu của suy tim. Điều này khác với cảm lạnh thông thường vì nó liên quan đến tích tụ dịch trong phổi. Khi nằm, dịch dễ dịch chuyển, gây kích ứng đường thở, dẫn đến ho. Nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo, đi khám kịp thời có thể phát hiện sớm vấn đề về tim, tránh biến chứng.

Rối loạn giấc ngủ

Rối loạn giấc ngủ là triệu chứng của suy tim giai đoạn đầu. Khó ngủ, thường xuyên thức giấc giữa đêm thường do tim giảm hiệu quả hoạt động.

Để bảo vệ tim, mỗi người nên duy trì lối sống năng động, kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ giấc, xây dựng chế độ ăn lành mạnh giàu kali, ít muối, đủ magie. Nên duy trì các thói quen cụ thể như tập thể dục, bỏ thuốc lá, kiểm soát huyết áp và đường huyết, tiêm phòng theo khuyến cáo.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)