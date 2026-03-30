Dấu hiệu trẻ cận thị cần thay kính

Trẻ đeo kính cận thị nhưng vẫn nheo mắt khi nhìn xa, mỏi mắt, dụi mắt thường xuyên, ngồi gần tivi, cúi sát khi học bài là những dấu hiệu cần đo lại kính.

ThS.BS Lê Thanh Huyền, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, cho biết nhiều phụ huynh chỉ đưa con đi kiểm tra mắt khi trẻ bị nhìn mờ. Tuy nhiên, trẻ cận thị thường không nhận ra thị lực đang giảm, đặc biệt khi độ cận tăng từ từ theo thời gian. Việc đeo kính không còn đúng độ cận khiến mắt trẻ phải cố gắng điều tiết liên tục, dễ mỏi, giảm tập trung khi học và có nguy cơ cận thị tiến triển nhanh hơn nếu không được thay kính kịp thời.

Dưới đây là những dấu hiệu có thể cảnh báo trẻ bị tăng độ cận thị, cần thay kính mới.

Trẻ nhìn gần tốt nhưng nhìn xa kém

Đây là dấu hiệu điển hình nhất của cận thị tiến triển. Trẻ vẫn đọc sách, xem điện thoại bình thường nhưng lại không nhìn rõ bảng, màn hình tivi hoặc các vật ở xa. Nếu trẻ đã đeo kính nhưng vẫn tiếp tục gặp tình trạng này, nhiều khả năng độ cận đã tăng và kính hiện tại không còn phù hợp.

Thường xuyên nheo mắt khi nhìn xa

Trẻ thường xuyên nheo mắt khi nhìn bảng, khi xem tivi hoặc phải nghiêng đầu mới nhìn rõ... đều là biểu hiện rất phổ biến ở trẻ cận thị. Theo bác sĩ Huyền, nheo mắt là phản xạ tự nhiên giúp mắt nhìn rõ hơn khi thị lực giảm.

Bác sĩ kiểm tra mắt cho một bé trai. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhanh mỏi mắt, hay dụi mắt

Trẻ mỏi mắt, dụi mắt liên tục có thể do sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử quá nhiều. Tuy nhiên, nguyên nhân phổ biến khác là trẻ đã mắc cận thị hoặc kính cận đang sử dụng không còn đúng độ. Khi trẻ phải cố gắng điều tiết để nhìn rõ do kính không phù hợp, mắt sẽ nhanh mệt, dễ dụi mắt thường xuyên, chảy nước mắt hoặc cảm thấy khó chịu khi học bài trong thời gian dài.

Trẻ hay than đau đầu

Khi kính không còn đúng độ cận, trẻ phải liên tục điều tiết để nhìn rõ, khiến mắt nhanh mệt và dễ xuất hiện tình trạng đau đầu, đặc biệt vào cuối ngày hoặc sau giờ học. Nếu trẻ thường xuyên than đau đầu nhưng khám sức khỏe tổng quát không phát hiện bất thường, phụ huynh nên cho trẻ kiểm tra thị lực sớm để phát hiện nguyên nhân.

Ngồi rất gần tivi hoặc cúi sát khi học bài

Đây là dấu hiệu khá dễ nhận ra. Khi độ cận tăng, trẻ có xu hướng vô thức ngồi sát màn hình, cúi sát sách hoặc phải di chuyển gần hơn mới nhìn rõ. Không phải lúc nào trẻ cũng nói ngay với bố mẹ về việc bị nhìn mờ. Nhiều trường hợp trẻ chỉ biểu hiện bằng việc giảm tập trung khi học, đọc chậm hơn hoặc ngại đọc bài dài. Nguyên nhân có thể do thị lực giảm khiến trẻ phải cố gắng nhìn trong thời gian dài, từ đó dễ mệt mỏi và mất hứng thú học tập.

Bác sĩ Huyền khuyến cáo trẻ bị cận thị nên khám mắt ít nhất 6 tháng một lần, thậm chí thường xuyên hơn nếu cận thị tiến triển nhanh. Việc thay kính đúng độ và đúng thời điểm không chỉ giúp trẻ nhìn rõ mà còn hạn chế tốc độ tăng độ cận.

Ly Nguyễn