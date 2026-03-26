Dấu hiệu cảnh báo trẻ cận thị

Khó nhìn xa, nheo mắt khi nhìn, thường xuyên mỏi mắt và nhức đầu có thể là dấu hiệu trẻ bị cận thị mà phụ huynh không nên bỏ qua.

Theo bác sĩ Lương Thị Anh Thư, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, tỷ lệ cận thị ở trẻ em ngày càng gia tăng, khi thời gian học tập và giải trí đều gắn liền với các hoạt động nhìn gần. Không gian sống hạn chế, thói quen sử dụng thiết bị điện tử sớm cũng khiến mắt phải điều tiết liên tục, làm tăng nguy cơ bị tật khúc xạ.

Cận thị xảy ra khi hình ảnh hội tụ phía trước võng mạc khiến trẻ nhìn xa kém. Nếu không được phát hiện sớm và đeo kính đúng độ cận, tình trạng này có thể tiến triển nhanh, thậm chí dẫn đến lác hoặc nhược thị. Bác sĩ Thư chỉ ra một số dấu hiệu cảnh báo cận thị ở trẻ dưới đây.

Khó nhìn xa, thường xuyên ngồi gần màn hình

Trẻ cận thị thường có xu hướng ngồi sát tivi, cúi gần khi đọc sách hoặc dùng điện thoại ở khoảng cách rất gần để nhìn rõ hơn. Thói quen này khiến mắt phải điều tiết nhiều, có thể làm độ cận tiến triển nhanh hơn.

Các bé cũng gặp khó khăn khi nhìn xa như đọc chữ trên bảng, biển báo hoặc màn hình. Một số trẻ hay tiến lại gần hoặc thường xuyên hỏi lại khi không nhìn rõ. Do triệu chứng xuất hiện từ từ, phụ huynh dễ nhầm với việc trẻ thiếu tập trung.

Nheo mắt khi nhìn

Trẻ thường nheo mắt hoặc khép hờ mắt khi nhìn bảng hoặc tivi nhằm cải thiện độ nét của hình ảnh. Điều này giúp giảm lượng ánh sáng đi vào mắt và tăng khả năng hội tụ giúp nhìn rõ hơn, nhưng không giải quyết được nguyên nhân. Nheo mắt lặp lại nhiều lần là dấu hiệu của tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị.

Mỏi mắt khi học tập hoặc nhìn gần kéo dài

Khi phải điều tiết liên tục để nhìn rõ, mắt dễ mệt mỏi. Trẻ có thể than mỏi mắt, khô mắt hoặc giảm tập trung khi đọc sách, viết bài hay sử dụng thiết bị điện tử. Nếu kéo dài, trẻ có xu hướng né tránh các hoạt động cần nhìn gần hoặc nhanh chán khi học.

Hay than nhức đầu

Nhức đầu là dấu hiệu thường gặp nhưng dễ bị bỏ qua vì dễ nhầm với mệt mỏi thông thường. Trẻ cận thị thường bị nhức đầu sau khi học tập hoặc nhìn xa trong thời gian dài, do mắt phải điều tiết quá mức. Vị trí đau thường ở vùng trán hoặc quanh hốc mắt.

Chớp mắt thường xuyên

Trẻ có thể chớp mắt nhiều hơn bình thường khi cố gắng điều chỉnh tầm nhìn. Chớp mắt liên tục có thể liên quan đến tình trạng mắt khô, mỏi hoặc rối loạn điều tiết. Đây cũng là dấu hiệu gián tiếp cho thấy mắt đang phải làm việc quá mức để duy trì hình ảnh rõ nét.

Bác sĩ Thư khuyến cáo phụ huynh nên quan sát các biểu hiện bất thường về thị lực của trẻ trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt trong giai đoạn đi học. Kiểm tra mắt định kỳ giúp phát hiện sớm tật khúc xạ và điều chỉnh kịp thời bằng kính phù hợp. Cha mẹ hướng dẫn trẻ học tập, sinh hoạt hợp lý như giữ khoảng cách khi đọc 30-35 cm, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử và tăng cường hoạt động ngoài trời để bảo vệ thị lực.

Thu Giang