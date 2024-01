Dấu hiệu thường gặp ban đêm cảnh báo bệnh thận

Ngứa da do bệnh thận thường nặng hơn về đêm. Nguyên nhân do cơ quan này không thể loại bỏ độc tố và tích tụ trong máu. Theo thời gian, thận không thể cân bằng được các khoáng chất và chất dinh dưỡng trong cơ thể. Lúc này nồng độ canxi và phốt pho trong máu cao làm tuyến mồ hôi co lại, dẫn đến khô, ngứa da.