Dấu hiệu suy tim dễ nhầm lẫn

Người suy tim có thể có các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, tăng cân không rõ nguyên nhân, tích nước, ho khi nằm, khó thở, rối loạn giấc ngủ.

Suy tim xảy ra khi tim không thể bơm máu hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Không giống cơn đau tim cấp tính xảy ra đột ngột, suy tim thường tiến triển âm thầm qua nhiều tháng hoặc nhiều năm. Các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, tăng cân nhanh do giữ nước, ho khi nằm, khó thở về đêm hay rối loạn giấc ngủ... dễ bị nhầm với căng thẳng hoặc tuổi tác.

Tăng cân đột ngột

Một trong những dấu hiệu thường bị bỏ qua nhất của suy tim là tăng cân đột ngột. Điều này thường xảy ra trong vài ngày do tích tụ nước. Khi tim hoạt động kém hiệu quả để bơm máu, chất lỏng sẽ tích tụ trong cơ thể, gây phù nề, tăng cân nhanh chóng. Nhận biết sớm tình trạng này có thể giúp đánh giá, điều trị kịp thời, từ đó ngăn ngừa sự tích tụ dịch, biến chứng.

Ho dai dẳng

Ho dai dẳng hoặc thở khò khè, đặc biệt khi nằm là dấu hiệu của suy tim. Điều này khác với ho do cảm lạnh thông thường vì nó liên quan đến sự tích tụ dịch trong phổi. Khi nằm phẳng, dịch có thể dịch chuyển, gây kích ứng đường thở, dẫn đến ho.

Buồn nôn, chán ăn

Suy tim cũng gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa. Khi lưu lượng máu đến ruột giảm, quá trình tiêu hóa sẽ chậm lại đáng kể, triệu chứng xuất hiện như buồn nôn, chán ăn hoặc cảm giác no khó chịu khi ăn. Đây là dấu hiệu cho thấy tim đang phải vật lộn để cung cấp đủ máu giàu oxy cho các cơ quan tiêu hóa. Theo thời gian, những biến chứng tiêu hóa này ảnh hưởng đến lượng dinh dưỡng hấp thụ, gia tăng áp lực lên hệ tim mạch, cần được khám y tế kịp thời.

Lú lẫn

Não bộ rất nhạy cảm bới những thay đổi trong lưu lượng máu. Việc giảm lưu thông máu do tim hoạt động kém hiệu quả gây ra những vấn đề về nhận thức. Người bệnh gặp triệu chứng như hay quên, lú lẫn, khó tập trung, cảm giác đầu óc mơ hồ.

Rối loạn giấc ngủ

Rối loạn giấc ngủ là một triệu chứng khác cho thấy suy tim giai đoạn đầu. Khó ngủ, thường xuyên thức giấc giữa đêm, khó thở liên quan đến sự tích tụ dịch trong phổi, giảm hiệu quả hoạt động của tim.

Cách phòng suy tim bao gồm duy trì lối sống lành mạnh. Mỗi người nên tập thể dục đều đặn khoảng 30 phút mỗi ngày, ăn ít muối và chất béo bão hòa, kiểm soát cân nặng, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, khám sức khỏe định kỳ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)