Dấu hiệu sớm ung thư vú

Thay đổi da vùng ngực, kích thước hoặc hình dạng, tiết dịch nhũ hoa và xuất hiện khối u thường là dấu hiệu ung thư vú sớm.

Ung thư vú ở giai đoạn sớm thường có triệu chứng không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn. Nếu không được phát hiện, các tế bào bất thường có thể tăng sinh nhanh, hình thành khối u lớn và lan sang các cơ quan khác (di căn). Tự kiểm tra ngực thường xuyên có thể giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, từ đó điều trị kịp thời.

Khối u

Khối u ở ngực là dấu hiệu thường gặp cảnh báo ung thư vú, nhưng không phải mọi khối u đều là ung thư. Khối u ác tính thường cứng, bờ không đều, ít di động, có thể gây đau hoặc không đau, thường xuất hiện gần nhũ hoa hoặc vùng nách. Khi sờ thấy khối u bất thường, sưng tấy hay thay đổi ở ngực, người bệnh nên đi khám sớm để được chẩn đoán và xử trí phù hợp.

Thay đổi da

Ung thư vú tiến triển với tốc độ khác nhau ở mỗi người. Có trường hợp khối u đã hình thành từ một đến hai năm nhưng người bệnh không nhận biết. Khi bệnh tiến triển, khối u có thể gây ra những thay đổi rõ rệt trên vùng da xung quanh ngực như sau:

Nhăn nheo, lõm da: Ung thư vú có thể làm các mô sợi co rút, kéo da vào trong, tạo bề mặt nhăn nheo hoặc lõm. Đây cũng có thể là dấu hiệu tắc nghẽn hệ bạch huyết, khiến da lõm hoặc sần vỏ cam trên vùng ngực.

Da dày lên: Da và các mô xung quanh ngực trở nên dày hơn có thể liên quan đến sự phát triển của khối u trong các tiểu thùy hoặc tình trạng tắc nghẽn hạch bạch huyết.

Phát ban, mẩn ngứa quanh nhũ hoa: Vùng nhũ hoa và da xung quanh có thể xuất hiện phát ban giống viêm da, kèm đỏ, ngứa, bong tróc hoặc đóng vảy. Đây là dấu hiệu điển hình của bệnh Paget - một dạng ung thư vú ít gặp.

Thay đổi hình dạng và kích thước ngực

Người bệnh nên đi khám khi nhận thấy bất kỳ thay đổi bất thường nào về kích thước, hình dạng ngực mà không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt. Những thay đổi thường gặp gồm sưng ngực to, teo da ở một bên hoặc cả hai bên, xuất hiện tình trạng bất đối xứng.

Thay đổi nhũ hoa hoặc tiết dịch bất thường

Những thay đổi ở nhũ hoa hoặc tiết dịch bất thường có thể do nhiều nguyên nhân lành tính như dùng thuốc tránh thai, dao động nội tiết theo chu kỳ kinh nguyệt hoặc nhiễm trùng da. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu sớm của ung thư vú.

Người bệnh có thể nhận thấy nhũ hoa thụt vào trong hoặc lõm sâu bất thường, da nhũ hoa bong tróc, đỏ, hoặc xuất hiện các đường gờ, vết lõm rõ quanh quầng vú. Dịch tiết từ nhũ hoa có thể có nhiều dạng khác nhau như màu trắng đục, trong suốt, nâu, lẫn máu; tính chất đặc, dính, loãng hoặc như nước.

Đau ngực

Ung thư vú thường không gây đau ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, nếu khối u phát triển có thể chèn ép mô, mạch máu hoặc dây thần kinh xung quanh, gây viêm, đau nhức, đỏ hoặc nóng da. Cơn đau có thể khu trú tại một vùng, lan lên nách hoặc bao trùm vùng ngực, gây khó chịu kéo dài.

Anh Chi (Theo Very Well Health)