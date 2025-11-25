Dấu hiệu sớm ở chân cảnh báo thiếu vitamin B12

Thiếu vitamin B12 thường có biểu hiện ở ngón chân với cảm giác ngứa ran, tê, nóng rát, chuột rút.

Vitamin B12 là chất dinh dưỡng thiết yếu hỗ trợ sức khỏe thần kinh, hình thành hồng cầu, sản xuất DNA. Khi thiếu chất dinh dưỡng này, cơ thể khó sản xuất các tế bào hồng cầu, dẫn đến giảm cung cấp oxy đến các mô và các cơ quan.

Thiếu vitamin B12 ảnh hưởng đến những dây thần kinh ở tứ chi trước, khiến ngón chân có các dấu hiệu cảnh báo sớm. Những dấu hiệu này thường bị nhầm lẫn với mệt mỏi, tuần hoàn kém hoặc mang giày dép không thoải mái, làm chậm trễ việc chẩn đoán. Phát hiện và điều trị sớm tình trạng này có thể ngăn ngừa biến chứng lâu dài và bảo vệ sức khỏe tổng thể hệ thần kinh.

Ngứa ran, tê bì hoặc nóng rát ở ngón chân

Điều này xảy ra do thiếu hụt vitamin B12 làm tổn thương các dây thần kinh ngoại biên, gián đoạn tín hiệu thần kinh bình thường, gây ra cảm giác bất thường. Nếu tình trạng thiếu hụt vitamin B12 kéo dài dễ dẫn đến vấn đề thần kinh nghiêm trọng hơn như bệnh thần kinh ngoại biên, khó khăn trong việc đi lại.

Một triệu chứng dai dẳng hơn là tê ngón chân, khiến ngón chân mất cảm giác với sự va chạm hoặc nhiệt độ. Do đó, đi lại hoặc đứng gây cảm giác khó chịu, làm tăng nguy cơ chấn thương. Một số người còn bị nóng rát liên tục ở ngón chân. Cơn đau thần kinh này do các dây thần kinh bị tổn thương, gửi tín hiệu không chính xác đến não.

Ngón chân lạnh, nhợt nhạt

Nồng độ hồng cầu thấp dẫn đến thiếu vitamin B12 làm giảm khả năng vận chuyển oxy, khiến chân tay lạnh bất thường hoặc nhợt nhạt. Triệu chứng này thường đi kèm mệt mỏi hoặc suy nhược ở các bộ phận khác trong cơ thể.

Mất khả năng phối hợp các ngón chân

Thiếu hụt nghiêm trọng hoặc kéo dài có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh điều khiển các cử động ở ngón chân, ảnh hưởng đến sự cân bằng, dễ vấp ngã.

Ngoài biểu hiện ở chân, thiếu vitamin B12 có thể tác động đến toàn bộ cơ thể. Các triệu chứng thể chất phổ biến gồm mệt mỏi, suy nhược, nhịp tim nhanh, khó thở, vấn đề tiêu hóa, đau lưỡi hoặc đỏ, loét miệng. Những thay đổi về thị lực như mờ mắt cũng có thể xảy ra. Trong trường hợp nghiêm trọng, người bệnh yếu cơ, khó đi lại, mất khả năng phối hợp, giữ thăng bằng. Các biểu hiện khác gồm thay đổi tâm trạng, chóng mặt, không tập trung.

Thiếu vitamin B12 thường xảy ra ở người ăn chay sai cách, người cao tuổi, bị rối loạn tiêu hóa như bệnh crohn, bệnh celiac, người đã phẫu thuật dạ dày hoặc ruột, người đang dùng thuốc điều trị bệnh.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)