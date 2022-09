Nếu nhận biết sớm các triệu chứng, người bệnh mắc ung thư bàng quang có khả năng được chữa khỏi và kéo dài sự sống rất cao.

Ung thư bàng quang là loại ung thư đường tiết niệu phổ biến nhất. Ước tính mỗi năm có khoảng 550.000 trường hợp mới mắc ung thư bàng quang được chẩn đoán trên thế giới. Giống như nhiều bệnh ung thư khác, ung thư bàng quang được phát hiện và điều trị càng sớm thì tiên lượng càng tốt.

Trong giai đoạn sớm nhất của ung thư bàng quang, hầu hết người bệnh không có triệu chứng. Tuy nhiên, khi các triệu chứng ban đầu xảy ra, chúng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân tiềm ẩn khác, có khả năng cao hơn là ung thư bàng quang, nên nhiều người không nghĩ tới căn bệnh này.

Tiểu máu

Tiểu máu rất phổ biến. Khoảng 1-18% người trên thế giới bị tiểu máu vi thể không triệu chứng, nhưng chỉ 1,3% bệnh nhân có triệu chứng này bị ung thư bàng quang.

Tiểu ra máu là triệu chứng ban đầu phổ biến nhất của bệnh ung thư bàng quang. Hiện tượng này xảy ra do khối u chảy máu. Khối u này thường nằm trên bề mặt bàng quang và tiếp xúc trực tiếp với nước tiểu. Có hai dạng tiểu máu:

Tiểu máu có thể nhìn thấy bằng mắt thường (tiểu máu đại thể): thường nước tiểu có màu hồng hoặc cam. Ước tính khoảng 20% những người có triệu chứng này được phát hiện là mắc bệnh ung thư bàng quang.

Chỉ nhìn thấy dưới kính hiển vi (tiểu máu vi thể): tình trạng này chỉ được xác định thông qua xét nghiệm nước tiểu. Chỉ 0,4-6,5% những người có triệu chứng này bị ung thư bàng quang.

Người bệnh ung thư có thể bị tiểu máu đại thể được hoặc vi thể, hoặc cả hai. Tiểu máu có thể xảy ra liên tục hoặc rải rác. Triệu chứng này thường không đau nhưng có thể gây khó chịu.

Tiểu đau, tiểu rát, đi tiểu thường xuyên hơn bình thường có thể là dấu hiệu sớm của ung thư bàng quang. Ảnh: Pinterest

Tiểu tiện bất thường

Bao gồm các triệu chứng như: tiểu đau, tiểu rát, đi tiểu thường xuyên hơn bình thường, tiểu đêm, tiểu yếu (dòng nước tiểu chảy chậm hoặc trong một số trường hợp phải gắng sức để đi tiểu), cảm giác tiểu không hết, tiểu không tự chủ, đau lưng dưới.

Các triệu chứng khác ít phổ biến hơn hoặc có thể xảy ra muộn hơn trong thời kỳ ung thư bàng quang, có thể là do khối u di căn đến các vùng khác của cơ thể, bao gồm:

Không có khả năng đi tiểu (tắc nghẽn hoàn toàn)

Xuất hiện cục máu đông trong nước tiểu

Đau thắt lưng hoặc đau hạ sườn ở một bên

Đau vùng chậu, giữa dương vật và trực tràng hoặc giữa âm đạo và trực tràng

Nổi hạch ở bẹn

Sưng ở bàn chân hoặc chân

Mệt mỏi, ăn không ngon, giảm cân không chủ ý

Đau hoặc gãy xương với chấn thương nhẹ (do di căn xương)

Buồn nôn và nôn, vàng da, đau bụng và ngứa (do di căn gan)

Khó thở hoặc ho (do di căn phổi)

Ung thư bàng quang phổ biến ở nam giới gấp 3-4 lần so với nữ giới. Các nhà nghiên cứu tin rằng tỷ lệ ung thư bàng quang tăng lên ở nam giới có thể là do sự khác biệt về cách chuyển hóa chất gây ung thư trước khi chúng đi qua bàng quang (nơi chúng có thể gây tổn thương tế bào). Hoặc có thể do hormone sinh dục nam androgen thúc đẩy sự hình thành khối u trong bàng quang, trong khi hormone sinh dục nữ estrogen ức chế sự tiến triển này.

Tuy nhiên, nữ giới có xu hướng được chẩn đoán ung thư bàng quang ở các giai đoạn muộn hơn nên ít khả năng chữa khỏi bệnh hơn, không đáp ứng tốt với điều trị và có tỷ lệ tử vong do ung thư cao hơn. Vì vậy, điều đặc biệt quan trọng đối với nữ giới là nhận biết các triệu chứng sớm và chẩn đoán kịp thời.

Một nghiên cứu về sự phổ biến của các triệu chứng ung thư sớm ở cả hai giới, kết luận rằng:

Tiểu máu đại thể xuất hiện ở 65% nam giới và 68% nữ giới. Chứng khó tiểu (tiểu buốt) xuất hiện ở 32% nam giới và 44% nữ giới. 61% nam giới và 47% nữ giới bị tiểu gấp. Chứng tiểu đêm xảy ra 57% nam giới và 66% nữ giới.

Tiểu đau thường được cho là do nhiễm trùng bàng quang hoặc do ma sát (do mặc áo lót chật hoặc giao hợp...) nên ít được chẩn đoán đúng bệnh, đặc biệt là ở phụ nữ. Một nghiên cứu cho thấy 47% nữ bệnh nhân đã được điều trị các triệu chứng lên đến một năm trước khi được chẩn đoán ung thư bàng quang.

Nếu được phát hiện sớm, người bệnh ung thư bàng quang có thể được chữa khỏi hoặc kéo dài sự sống. Hơn 50% trường hợp mắc bệnh được chẩn đoán ở giai đoạn tiền ung thư. Những bệnh nhân này có tỷ lệ sống sót sau 5 năm lên tới 96%. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm tổng thể cho tất cả các giai đoạn của ung thư bàng quang là 77%. Vì vậy, hãy liên hệ với bác sĩ nếu nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào như thấy máu trong nước tiểu của mình, hay tiểu đau tiểu rát.

Anh Ngọc (Theo Very Well Health)