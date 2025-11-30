Dấu hiệu ở mắt cảnh báo thiếu vitamin B12

Lượng vitamin B12 trong cơ thể thấp có thể gây khô và vàng mắt, co giật mắt không kiểm soát.

Vitamin B12 là loại vitamin thiết yếu mà cơ thể cần nhưng không thể tự sản xuất. Nó có sẵn trong các sản phẩm động vật nhưng cũng được bổ sung vào một số thực phẩm và có sẵn dưới dạng viên uống hoặc thuốc tiêm.

Vitamin B12 có nhiều vai trò trong cơ thể như hỗ trợ chức năng của các tế bào thần kinh, cần thiết cho sự hình thành hồng cầu và tổng hợp DNA. Người trưởng thành cần khoảng 2,4 mcg B12 mỗi ngày. Thiếu hụt vitamin B12 thường ảnh hưởng đến hệ thần kinh nhưng đôi khi cũng gây ra các vấn đề về thị lực.

Khô mắt

Thiếu vitamin B12 trong cơ thể có thể gây khô mắt nghiêm trọng và đau mắt. Điều này là do thiếu hụt làm tổn thương lớp thần kinh giác mạc. Bổ sung vitamin B12 đường uống và sử dụng nước mắt nhân tạo có thể giảm khô mắt.

Mắt vàng

Những người gặp vấn đề về vitamin B12 thường trông nhợt nhạt và có màu vàng nhẹ trên da cũng như vùng lòng trắng của mắt, còn gọi là vàng da. Tình trạng này xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ hồng cầu do thiếu vitamin B12. Duy trì chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng có thể cung cấp đủ lượng vitamin B12.

Các vấn đề về dây thần kinh thị giác

Thiếu vitamin B12 có thể biểu hiện dưới các triệu chứng thần kinh tâm thần mà không kèm theo thiếu máu. Vitamin này đóng vai trò quan trọng trong quá trình myelin hóa tế bào thần kinh. Nếu thiếu hụt có thể dẫn đến giảm xung thần kinh của dây thần kinh thị giác, khiến mắt yếu đi.

Co giật mắt không kiểm soát

Không có đủ lượng vitamin B12 trong cơ thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, thường gặp nhất là bệnh thần kinh ngoại biên, bệnh tủy sống và các triệu chứng nhận thức, hành vi. Những vấn đề này cũng dẫn đến một số cử động mắt không tự chủ như co giật mắt, một biểu hiện ít gặp và có thể được khắc phục bằng cách bổ sung vitamin B12 vào cơ thể.

Bên cạnh các biểu hiện mắt bên trên, một số triệu chứng dễ nhận biết khác của thiếu B12 có thể bao gồm da nhợt nhạt, mệt mỏi, đau đầu, đau miệng, các vấn đề về dạ dày, kích ứng, thay đổi tâm trạng, chán nản. Ngoài tham khảo ý kiến bác sĩ về các sản phẩm bổ sung, người bệnh có thể tăng cường dưỡng chất này thông qua thực phẩm như nghêu, thịt bò, cá hồi, cá ngừ, cá mòi, trứng, sữa và phô mai.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)