5 thói quen thường gặp gây khô mắt

Xem thiết bị điện tử quá nhiều, dùng kính áp tròng không đúng cách, dụi mắt và mất nước góp phần gây khô mắt.

Khô mắt rất thường gặp, nếu kéo dài gây khó chịu, đau nhẹ, đôi khi mờ mắt. Nhiều thói quen hàng ngày có thể là thủ phạm khiến mắt thiếu độ ẩm cần thiết.

Sử dụng kính áp tròng không đúng cách

Đeo kính áp tròng trong thời gian dài mà không vệ sinh kính đúng cách làm gián đoạn lớp màng nước mắt tự nhiên. Một số loại kính áp tròng còn khiến tình trạng khô mắt trầm trọng hơn do hấp thụ độ ẩm từ mắt. Hãy để mắt nghỉ ngơi khi có thể và tuân thủ các hướng dẫn vệ sinh, đeo kính áp tròng.

Dùng thiết bị điện tử quá nhiều

Nguyên nhân phổ biến gây khô mắt hiện nay là sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều. Máy tính, laptop và điện thoại thông minh làm giảm tần suất chớp mắt. Thông thường, chớp mắt giúp làm ẩm bề mặt mắt. Chớp mắt ít hơn gây khô và kích ứng, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Để khắc phục tình trạng này, mỗi người nên áp dụng quy tắc cứ sau 20 phút, hãy nhìn vào một vật cách xa khoảng 6 mét trong 20 giây. Thói quen này cũng giảm mỏi mắt và chớp mắt tự nhiên.

Mất nước và chế độ ăn uống

Không uống đủ nước khiến mất nước toàn thân, giảm sản xuất nước mắt. Chế độ ăn ít axit béo omega-3 cũng làm suy yếu lớp dầu của mắt - có tác dụng ngăn cản sự bốc hơi nước mắt. Để tránh điều này, hãy uống nhiều nước và tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi, cá mòi, hạt chia và hạt óc chó.

Sử dụng máy lạnh đúng cách

Sử dụng máy lạnh không đúng cách có thể khiến nước mắt bốc hơi nhanh hơn. Hãy tránh luồng gió trực tiếp vào máy tạo độ ẩm trong nhà cũng như từ các lỗ thông hơi. Sử dụng máy tạo ẩm có độ ẩm phù hợp cũng phòng tránh khô mắt.

Sản phẩm trang điểm và chăm sóc da

Dụng cụ trang điểm mắt như kẻ mắt và mascara có thể gây tắc nghẽn các tuyến dầu gần lông mi. Các sản phẩm chăm sóc da chứa cồn hoặc retinoid cũng có nguy cơ kích ứng vùng mắt, ảnh hưởng đến độ ổn định của màng nước mắt. Chọn các sản phẩm có đặc tính dịu nhẹ và tẩy trang, vệ sinh sạch vùng mắt mỗi tối để giảm khô mắt.

Dụi mắt

Mắt rất nhạy cảm nên dụi mắt thường xuyên làm gián đoạn quá trình sản xuất nước mắt. Thói quen này còn góp phần đẩy các mảnh vụn vào mắt, gây viêm và khô. Nên chườm lạnh hoặc rửa mặt, vùng mắt bằng nước sạch khi cảm thấy khó chịu.

Không đeo kính râm khi ra ngoài nắng

Tiếp xúc với tia UV và gió, nắng nóng đều có thể đẩy nhanh quá trình bốc hơi nước mắt. Vào mùa hè, đeo kính râm khi đi ra ngoài có thể chống tia UV giúp bảo vệ mắt khỏi tia cực tím, gió và bụi.

Bảo Bảo (Theo Times of India)