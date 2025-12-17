Dấu hiệu ở mắt cảnh báo thiếu máu

Thiếu máu có thể làm tổn thương mô mắt, gây ra nhiều triệu chứng như đổi màu mắt, mí mắt nhợt nhạt hoặc xuất huyết.

Thiếu máu xảy ra khi cơ thể không tạo đủ hồng cầu khỏe mạnh, thường do thiếu hemoglobin - protein có nhiệm vụ vận chuyển oxy đến các mô. Trong đó, thiếu máu do thiếu sắt là dạng phổ biến, có thể liên quan đến thiếu vi chất, bệnh lý hoặc rối loạn tủy xương. Các triệu chứng cảnh báo tình trạng này như mệt mỏi, khó thở, chóng mặt. Thiếu máu còn có thể ảnh hưởng đến mắt do làm tổn thương các mạch máu ở võng mạc.

Củng mạc xanh hoặc vàng

Củng mạc chuyển sang màu xanh thường gặp ở người bị thiếu máu do thiếu sắt. Thiếu sắt làm các sợi collagen ở củng mạc mỏng đi, khiến lớp màng bồ đào sẫm màu bên dưới lộ rõ, lòng trắng mắt có màu xanh xám hoặc vàng nhạt, nhất là khi thiếu máu nặng. Thiếu máu còn có thể gây vàng da và vàng củng mạc khi bilirubin tích tụ trong cơ thể do gan không xử lý kịp.

Mí mắt nhợt nhạt

Ở người khỏe mạnh, lớp lót bên trong mí mắt có màu hồng hoặc đỏ nhạt. Khi bị thiếu máu, vùng này thường trở nên nhợt màu hơn và dễ nhận thấy khi kéo mí mắt dưới xuống.

Các đốm trắng trong mắt

Đây là những mảng trắng mờ, xốp xuất hiện trên võng mạc, có bờ viền giống như đám mây. Các đốm này thường nhỏ, màu vàng, trắng hoặc xám, có thể liên quan đến tình trạng tắc nghẽn mạch máu võng mạc. Chúng thường không gây triệu chứng thị giác, trừ khi xuất hiện ở vùng trung tâm của võng mạc.

Xuất huyết và phù võng mạc thoáng qua

Nồng độ oxy thấp trong mắt làm tổn thương các mạch máu của võng mạc, khiến thành mạch bị vỡ và rò rỉ. Xuất huyết võng mạc cũng có thể dẫn đến tích tụ dịch, sưng tấy trên võng mạc, được gọi là phù võng mạc.

Thiếu máu có thể tiến triển nhanh hoặc chậm tùy nguyên nhân và cần điều trị phù hợp. Các biện pháp gồm dùng thuốc hỗ trợ tạo hồng cầu, điều hòa miễn dịch hoặc bổ sung sắt, vitamin B12 khi thiếu hụt dinh dưỡng. Ăn các loại thực phẩm giàu vitamin C như rau củ quả cũng giúp tăng hấp thu sắt và hỗ trợ sản xuất hồng cầu.

Bảo Bảo (Theo Medical News Today)