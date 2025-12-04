Trẻ bị sụp mí bẩm sinh có chữa khỏi không?

Con tôi 2 tuổi, từ lúc sinh ra mắt phải sụp mí gây khó nhìn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Tình trạng này có thể chữa khỏi không? (Liên Anh, 35 tuổi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Sụp mí bẩm sinh là tình trạng mí mắt trên bị sa xuống ngay từ khi trẻ mới chào đời, do cơ nâng mi hoặc thần kinh điều khiển cơ này phát triển không bình thường. Thông thường sụp mí bẩm sinh có thể kèm theo hội chứng bất thường khác như tim bẩm sinh, nhược cơ...

Sụp mí bẩm sinh có thể xuất hiện ở một hoặc cả hai mắt. Mí mắt trên tụt xuống có thể che một phần hoặc toàn bộ đồng tử. Trẻ muốn nhìn rõ phải ngửa đầu ra sau hoặc nhướng trán. Nếu mí tụt che trục nhìn, trẻ có nguy cơ cao lác mắt, nhược thị, loạn thị.

Bác sĩ Huy dùng đèn soi đáy mắt quan sát các cấu trúc bên trong mắt của bé trai. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hiện không có thuốc hay bài tập nào giúp mí mắt hết sụp mà chỉ có thể chữa khỏi bằng phẫu thuật. Bác sĩ phẫu thuật giúp rút ngắn cơ nâng mi hoặc treo mi vào cơ trán tùy mức độ.

Nếu sụp mí cản trở thị lực nặng, khiến trẻ khó nhìn, cần phẫu thuật sớm để tránh gây nhược thị. Còn nếu mức độ ảnh hưởng không quá lớn, ngoài yếu tố thẩm mỹ, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật ở thời điểm trẻ hợp tác tốt (có thể nằm yên, chỉ cần dùng thuốc tê, không phải gây mê khi mổ) và cấu trúc mí phát triển ổn định hơn. Tuy nhiên, trong thời gian chờ thời điểm mổ phù hợp, trẻ cần được theo dõi thường xuyên mỗi 3-6 tháng một lần bởi bác sĩ nhãn khoa để tránh tình trạng ngửa đầu cố nhìn hoặc nhược thị.

Bạn nên đưa con đến bệnh viện có chuyên khoa Mắt uy tín khám. Tùy vào mức độ sụp mí bẩm sinh của bé thế nào, bác sĩ tư vấn phẫu thuật gấp hay có thể chờ thời điểm phù hợp.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM