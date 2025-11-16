Dấu hiệu ở mắt cảnh báo bệnh tiểu đường

Lượng đường trong máu cao không được kiểm soát có thể gây mờ mắt, nhìn thấy đốm đen hoặc thay đổi thị lực bất thường.

Bệnh tiểu đường có thể ảnh hưởng đến thị lực và gây ra những tổn thương không thể phục hồi. Nhận biết những dấu hiệu cảnh báo sớm giúp kiểm soát đường huyết kịp thời và có thể ngăn ngừa mất thị lực không thể phục hồi.

Mờ mắt

Một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy mắt có thể cảnh báo bệnh tiểu đường là mờ mắt. Lượng đường trong máu dao động có thể khiến thủy tinh thể bị sưng do sự dịch chuyển dịch lỏng này. Tình trạng sưng tấy này dẫn đến sự thay đổi hình dạng tạm thời của thủy tinh thể, gây khó khăn trong việc tập trung.

Thay đổi thị lực

Những thay đổi về thị lực, lúc rõ lúc mờ có thể do lượng đường trong máu cao ảnh hưởng đến khả năng tập trung của mắt. Đây cũng là dấu hiệu của bệnh tiểu đường, tiền tiểu đường giai đoạn đầu.

Mắt nhìn thấy đốm đen

Mắt nhìn thấy đốm đen hoặc chớp sáng có thể cho thấy tổn thương các mạch máu nhỏ trong võng mạc, gọi là bệnh võng mạc tiểu đường. Bệnh võng mạc tiểu đường phát sinh do lượng đường trong máu cao kéo dài, dẫn đến suy yếu các mạch máu võng mạc, rò rỉ hoặc chảy máu. Bệnh võng mạc nhẹ có thể không gây thay đổi thị lực, tích tụ tổn thương âm thầm, cuối cùng dẫn đến mù lòa. Đốm đen trong mắt ở người bệnh tiểu đường có thể do chảy máu mắt, một tình trạng gọi là xuất huyết dịch kính - biến chứng giai đoạn cuối của bệnh tiểu đường.

Cảm giác khó chịu hoặc áp lực ở mắt

Bệnh tiểu đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh do áp lực cao trong mắt. Người bệnh có thể cảm thấy khó chịu, đỏ mắt hoặc nhìn thấy quầng sáng quanh đèn. Nếu không được điều trị, glôcôm dần gây tổn thương dây thần kinh thị giác và làm giảm dần thị lực. Bệnh cũng thường không có triệu chứng cho đến giai đoạn muộn, khiến chăm sóc và điều trị trở nên chậm trễ.

Mất thị lực ban đêm

Một dấu hiệu khác là khó nhìn vào ban đêm hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu. Lượng đường trong máu cao có thể làm tổn thương các tế bào nhạy cảm với ánh sáng ở võng mạc, gây khó khăn trong việc điều chỉnh mức độ ánh sáng yếu. Triệu chứng này có thể bị bỏ qua nhưng xuất hiện rõ ràng khi lái xe vào ban đêm hoặc di chuyển từ nơi có ánh sáng mạnh sang nơi có ánh sáng yếu.

Chậm lành vết thương quanh mắt

Bệnh tiểu đường có thể làm chậm phản ứng chữa lành của cơ thể do tuần hoàn máu kém. Nếu bạn nhận thấy vết thương hoặc nhiễm trùng trên cơ thể chậm lành, lẹo mắt thường xuyên hoặc đỏ mắt, có thể bạn đang bị tăng đường huyết và không thể kiểm soát được.

Người gặp các triệu chứng cảnh báo ở mắt trên cần đi khám mắt. Bác sĩ nhãn khoa có thể phát hiện bằng chứng tổn thương mắt do bệnh tiểu đường trong quá trình khám kiểm tra.

Bảo Bảo (Theo Times of India)