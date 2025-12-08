Dấu hiệu ở mắt cảnh báo bệnh

Chảy nước mắt hoặc nhìn mờ thường là những triệu chứng đơn thuần, tự biến mất, song đôi khi chúng có thể cảnh báo vấn đề ở mắt hoặc bộ phận khác trên cơ thể.

Mắt kết nối với hệ thần kinh trung ương và nhiều cơ quan khác. Do đó, khi một số cơ quan này bị ảnh hưởng thì mắt cũng có thể chịu tác động đáng kể. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý.

Mắt nhìn thấy điểm mù và quầng sáng

Glôcôm là bệnh về mắt gây tổn thương dây thần kinh thị giác, gây khó nhìn hơn. Mắt nhìn thấy điểm mù hay quầng sáng (vòng tròn sáng xung quanh đèn) có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh. Điểm mù là những vùng bị che khuất trong tầm nhìn. Chúng có thể xuất hiện do điểm mù sinh lý của mắt hoặc do một số vấn đề về thị lực như hiện tượng "ruồi bay".

Những điểm mù có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, dọc theo rìa ngoài tầm nhìn hoặc gần trung tâm hơn. Theo Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ (AAO), theo thời gian, những điểm mù này có thể xuất hiện nhiều hơn và cuối cùng dẫn đến mù lòa. Người bệnh cũng có thể có các triệu chứng như mờ mắt, đau mắt hoặc đau trán, đau đầu, đỏ mắt.

Khó nhìn vào ban đêm, nhạy cảm với ánh sáng mạnh

Theo AAO, đục thủy tinh thể làm mờ thủy tinh thể, bộ phận chịu trách nhiệm hội tụ ánh sáng giúp bạn nhìn rõ. Thủy tinh thể bình thường trong suốt nhưng mắt bị đục thủy tinh thể sẽ mờ, nhòe hoặc thậm chí nhận diện màu sắc kém.

Khi già đi, các tế bào thủy tinh thể phát triển và chết đi, dẫn đến tích tụ các mảnh vụn, làm đục thủy tinh thể, gây biến dạng ánh sáng đi vào mắt. Đục thủy tinh thể có thể gây ra một loạt các triệu chứng như gặp khó khăn khi nhìn vào ban đêm, nhạy cảm hơn với ánh sáng chói hoặc cần đèn sáng hơn để đọc sách, thực hiện các hoạt động khác. Màu sắc có thể bị phai, thậm chí nhìn thấy mọi thứ trông vàng hơn bình thường.

Nhìn hình méo mó, biến dạng

Thoái hóa điểm vàng là nguyên nhân phổ biến gây mất thị lực ở người lớn tuổi (nhất là người trên 50 tuổi) khiến bạn khó nhìn thấy những vật ở trung tâm thị lực. Võng mạc có nhiệm vụ tập trung ánh sáng rõ ràng giúp một người nhìn thấy các chi tiết nhỏ. Thoái hóa điểm vàng xảy ra khi mắt không thể loại bỏ các sản phẩm phụ được hình thành bởi các tế bào thụ cảm ánh sáng trong võng mạc. Các sản phẩm phụ này tạo thành các chất lắng đọng, được gọi là drusen, làm phá vỡ các lớp trơn của võng mạc, có thể dẫn đến thị lực bị biến dạng.

Thoái hóa điểm vàng có thể làm biến dạng các vật thể hoặc khuôn mặt khiến các đường thẳng trông gợn sóng. Vì thoái hóa điểm vàng ảnh hưởng đến thị lực trung tâm nên thị lực ngoại vi của người bệnh có thể bình thường. Thị lực ngoại vi là khả năng nhìn thấy mọi vật thể, chuyển động ở xung quanh, bên ngoài vùng nhìn thẳng trực tiếp của mắt mà không cần quay đầu.

Nhìn kém như có tấm rèm che mắt

Trong một số trường hợp, cholesterol cao có thể ảnh hưởng đến thị lực, gây khó nhìn hơn theo thời gian. Người bị cholesterol cao có thể bị mất thị lực tạm thời, thoáng qua rồi biến mất, giống như có tấm rèm che mắt.

Nguyên nhân là do khi có quá nhiều cholesterol, nó có thể tích tụ trong máu và làm tắc nghẽn các mạch máu. Các mạch máu đến võng mạc bị tắc nghẽn có thể ảnh hưởng đến thị lực. Cholesterol cao cũng làm xuất hiện các mảng cholesterol trong và xung quanh mắt như các vòng xám quanh giác mạc hoặc các nốt sần màu vàng trên mí mắt (xanthelasma).

Mắt lồi, to hơn bình thường

Tuyến giáp là một cơ quan hình bướm nằm ở cổ, có chức năng kiểm soát các hormone điều chỉnh sự phát triển và trao đổi chất. Nếu tuyến giáp hoạt động không bình thường, nó có thể gây sưng cơ mắt và tắc nghẽn hốc mắt, khiến mắt lồi ra và trông to hơn bình thường. Bệnh tuyến giáp đôi khi cũng có thể gây ra hiện tượng nhìn đôi.

Bệnh Graves là tình trạng tự miễn dịch ảnh hưởng đến tuyến giáp, cũng khiến mí mắt co lại, mắt trông to hơn bình thường.

Bảo Bảo (Theo Prevention)