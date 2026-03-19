Dấu hiệu nhận biết bệnh về mắt

Thay đổi màu sắc mống mắt, hai mắt không thẳng hàng hoặc khó tập trung nhìn các vật ở gần hay xa có thể cảnh báo các vấn đề về mắt.

Đôi mắt không chỉ thể hiện cảm xúc mà còn phản ánh tình trạng sức khỏe. Các triệu chứng bất thường ở mắt có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý tiềm ẩn như thoái hóa điểm vàng, bong võng mạc, tật khúc xạ, khô mắt, đục thủy tinh thể hay tăng nhãn áp. Nhận biết sớm các dấu hiệu này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thị lực và sức khỏe mắt. Dưới đây là một số biểu hiện thường gặp.

Thay đổi màu mống mắt

Mống mắt (phần có màu của mắt) đôi khi có thể thay đổi, có khả năng là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Bạn nên chú ý nếu nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào về màu sắc của mống mắt và đi khám sớm để xác định nguyên nhân.

Hai mắt không thẳng hàng

Lác mắt (lé mắt) thường gặp ở trẻ em song cũng có thể xảy ra ở người lớn và có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau. Tình trạng này cần đi khám chuyên khoa mắt để được đánh giá.

Xuất hiện điểm tối ở trung tâm thị trường

Thị trường là toàn bộ không gian mà mắt bao quát được (bao gồm cả ngoại biên) khi mắt tập trung vào một điểm. Đột ngột xuất hiện một điểm tối ở trung tâm tầm nhìn có thể là triệu chứng của các bệnh lý nghiêm trọng như thoái hóa điểm vàng hoặc bong võng mạc, cần được khám và xử trí kịp thời.

Khó khăn khi tập trung vào các vật thể ở gần hoặc xa

Gặp khó khăn khi nhìn rõ các vật ở gần hoặc ở khoảng cách xa có thể là dấu hiệu của các tật khúc xạ như cận thị hoặc viễn thị. Khám mắt định kỳ có thể giúp phát hiện và điều chỉnh những vấn đề này từ sớm.

Song thị

Song thị (nhìn đôi) xảy ra khi bạn nhìn thấy hai hình ảnh thay vì một. Tình trạng này có thể xuất hiện ở một hoặc cả hai mắt, có khả năng là dấu hiệu của nhiều vấn đề tiềm ẩn, bao gồm yếu cơ mắt, đục thủy tinh thể hoặc các bệnh lý thần kinh.

Khô mắt kèm theo ngứa hoặc rát

Khô, ngứa hoặc cảm giác nóng rát kéo dài ở mắt có thể do hội chứng khô mắt - một tình trạng phổ biến ảnh hưởng đến màng nước mắt và bề mặt nhãn cầu. Kiểm soát và điều trị đúng cách có thể giúp giảm khó chịu, ngăn ngừa các biến chứng nặng hơn.

Nhìn mờ thoáng qua

Những đợt nhìn mờ hoặc thị lực vẩn đục thoáng qua cảnh báo các rối loạn ở mắt như đục thủy tinh thể hoặc bệnh lý giác mạc. Khi gặp tình trạng này, người bệnh nên đi khám chuyên khoa mắt sớm.

Chảy nước mắt hoặc tiết dịch quá mức

Chảy nước mắt hoặc tiết dịch bất thường từ mắt có thể là biểu hiệu của nhiễm trùng, dị ứng hoặc tắc tuyến lệ.

Bảo Bảo (Theo Times of India)