Dấu hiệu nhận biết bệnh lý tim mạch ở nữ giới

Bệnh tim mạch ở nữ giới có thể xuất hiện những triệu chứng như đau ngực, khó thở, đau do rối loạn tiêu hóa, thậm chí mệt mỏi, sụt cân.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Duyên - Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội - bệnh tim mạch có nhiều triệu chứng khác nhau. Song, đặc điểm bệnh tim mạch ở nữ giới có nhiều điểm khác so với nam giới. Ví dụ khi nói đến cơn đau tim, thường là nhồi máu cơ tim ở nhiều người xảy ra dữ dội, đột ngột, thậm chí bệnh nhân có thể sốc, nhưng với nữ giới triệu chứng đau có thể không điển hình, có thể chỉ là một cơn đau nhẹ nhàng, thoáng qua, rất dễ nhầm với triệu chứng của bệnh lý khác.

Nhiều trường hợp bệnh nhân nữ có thể cảm thấy đau vùng ngực trái lan đến vai rất nhẹ hoặc có những triệu chứng rối loạn đường tiêu hóa như đau ở vùng sau xương ức, cảm giác tức nghẹn sau xương ức. Thậm chí, bệnh nhân chỉ đầy bụng, khó tiêu, cảm giác bất an, bồn chồn, lo lắng... Một số người có triệu chứng hồi hộp, tim đập không đều, bất an; trường hợp khác khó thở, cảm thấy mệt mỏi hoặc triệu chứng rất thoáng qua như sụt cân mà không rõ lý do, tinh thần làm việc uể oải.

Bác sĩ Duyên chia sẻ thêm, bệnh tim mạch ở nữ giới có thể xuất hiện những triệu chứng rất đa dạng. Đó là những triệu chứng điển hình như đau ngực, khó thở, gắng sức đến các triệu chứng không điển hình như đau vai gáy, đau do rối loạn tiêu hóa, thậm chí là mệt mỏi, sụt cân... Nhiều chị em thường cố tình chịu đựng, đôi khi chờ xem những triệu chứng này có dịu đi hay không rồi bỏ qua, thậm chí tự ra hiệu thuốc mua thuốc theo triệu chứng. Điều này sẽ làm trì hoãn quá trình chẩn đoán chính xác bệnh và có những xử lý kịp thời.

"Trên đây là một trong những nguyên nhân làm cho tỷ lệ tử vong do tim mạch của nữ giới ngày càng tăng lên. Một phần là do thái độ chủ quan trước những bệnh lý rất nguy hiểm này, phần khác do những triệu chứng bệnh lý tim mạch ở nữ giới rất không điển hình, thậm chí đôi khi dễ bị bỏ qua", bác sĩ Duyên nói.

Thư Kỳ