Dấu hiệu nào nhận biết viêm amidan gây hôi miệng?

Tôi đánh răng, súc họng kỹ nhưng miệng vẫn có mùi hôi, thường xuyên viêm amidan. Có phải amidan gây ra mùi hơi thở không, có dấu hiệu nào nhận biết? (Cẩm Trang, 40 tuổi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Amidan là tổ chức bạch huyết lớn nằm ở hai bên họng miệng, có vai trò kích hoạt phản ứng miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể qua mũi và miệng. Amidan tiếp xúc thường xuyên với yếu tố gây bệnh nên dễ viêm nhiễm.

Viêm amidan mạn tính hay sỏi amidan đều có thể gây ra mùi hơi thở. Khi amidan bị viêm, vi khuẩn phát triển mạnh và phân hủy các chất hữu cơ, tạo hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi, gây mùi hôi. Viêm amidan mạn tính làm cho các hốc amidan giãn rộng, tạo điều kiện cho vi khuẩn, mảnh vụn thức ăn và tế bào biểu mô bong tróc tích tụ. Các chất này tiếp tục tạo mùi hôi khi bị phân hủy.

Bác sĩ Phúc Anh đang tư vấn cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong các đợt viêm amidan cấp hoặc đợt cấp của viêm amidan mạn tính, quá trình viêm làm tăng sinh bạch cầu, hình thành mủ, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và sản sinh các chất gây mùi khiến hôi miệng trầm trọng hơn.

Dấu hiệu nhận biết hôi miệng do amidan là hơi thở có mùi nồng, cảm giác vướng họng như có dị vật mắc lại, amidan sưng, xuất hiện các hạt nhỏ hoặc mảnh vụn li ti trong miệng. Người bệnh thường bị đau họng, khó nuốt, khàn giọng, sưng và đau nhức vùng cổ...

Hôi miệng do viêm amidan khác với nguyên nhân do răng miệng. Tình trạng này không cải thiện khi vệ sinh răng miệng kỹ, mùi hôi xuất phát từ vùng họng sâu thay vì chỉ từ khoang miệng kèm cảm giác khô họng, mệt mỏi hoặc sốt khi viêm tái phát.

Nếu hôi miệng kéo dài, không cải thiện dù đã vệ sinh răng miệng đúng cách, đã loại trừ bệnh lý răng miệng hoặc trào ngược dạ dày thực quản, bạn nên khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để được xác định nguyên nhân.

Tùy mức độ bệnh, bác sĩ chỉ định điều trị nội khoa, kiểm soát tình trạng viêm và giảm triệu chứng. Nếu viêm amidan tái phát nhiều lần trong năm, gây biến chứng, bác sĩ cân nhắc chỉ định phẫu thuật cắt amidan.

Để giảm mùi hơi thở, mỗi người cần súc miệng bằng nước muối sinh lý hàng ngày, vệ sinh răng miệng sạch sẽ, uống đủ nước để giữ ẩm cổ họng. Súc miệng bằng giấm táo pha loãng hoặc uống trà ấm với mật ong, ngậm viên cam thảo, hỗ trợ làm dịu cổ họng, hạn chế vi khuẩn gây mùi.

ThS.BS.CKI Diệp Phúc Anh

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM