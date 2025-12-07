Dấu hiệu nào cảnh báo sớm ung thư vú?

Tôi 39 tuổi, có dì ruột mắc ung thư vú. Nguy cơ mắc bệnh của tôi cao không, dấu hiệu nào giúp nhận biết ung thư vú giai đoạn sớm? (Minh An, TP HCM)

Trả lời:

Nếu có người thân độ một (mẹ, chị em gái, con gái) mắc ung thư vú, nguy cơ của bạn sẽ cao hơn người khác. Dì ruột không phải nhóm nguy cơ trực tiếp, nhưng bạn vẫn nên cẩn thận vì yếu tố di truyền có thể tồn tại trong gia đình.

Ung thư vú thường âm thầm hình thành trong các ống dẫn sữa (chiếm khoảng 85%) hoặc các tiểu thùy tuyến vú. Ở giai đoạn đầu, bệnh hầu như không có triệu chứng rõ ràng, khiến khả năng tự nhận biết sớm thấp. Tuy nhiên, một số dấu hiệu có thể gợi ý ung thư vú gồm:

Đau ngực hoặc tuyến vú: Cơn đau nhói hoặc dai dẳng, không liên quan chu kỳ kinh hoặc mang thai có thể là triệu chứng ung thư vú. Bạn nên đi khám, siêu âm hoặc chụp nhũ ảnh để xác định nguyên nhân.

Chụp nhũ ảnh giúp sớm phát hiện bất thường ở vú. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đau vai, lưng trên hoặc quanh xương bả vai: Khi khối u ở ngực phát triển có thể ảnh hưởng đến lồng ngực và tác động lên các dây thần kinh lưng, gây ra cơn đau. Bạn nên đến bác sĩ kiểm tra nếu đau âm ỉ kéo dài, xuất hiện liên tục, không đáp ứng thuốc giảm đau.

Ngứa vùng ngực: Triệu chứng này thường xảy ra do ung thư vú dạng viêm. Người bệnh dễ bị đỏ da, ngứa dữ dội, da dày hoặc sần như vỏ cam.

Ngoài ra, dịch có màu vàng, xanh, mủ hoặc lẫn máu đều có thể là triệu chứng cảnh báo ung thư vú. Sưng một phần hoặc toàn bộ ngực khiến hai bên ngực không đối xứng, là dấu hiệu khối u đang phát triển. Khi cơ thể phản ứng với thay đổi trong mô vú do ung thư, người bệnh dễ xuất hiện hạch bất thường ở nách hoặc quanh xương đòn. Nếu có tình trạng tụt nhũ hoa, da quanh nhũ hoa co rút, nhăn nheo hoặc nổi hạt bất thường, người bệnh nên đi khám.

Bạn 39 tuổi, có yếu tố gia đình, nên khám định kỳ tại các bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Vú, Ung bướu để được chụp nhũ ảnh kết hợp siêu âm, tầm soát sớm ung thư. Phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả, giảm nguy cơ biến chứng.

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn

Khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM