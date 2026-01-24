Dấu hiệu nào cảnh báo nghe kém?

Gần đây, tôi bị ù tai, nghe không rõ, có phải bị nghe kém không, kiểm tra như thế nào? (Kim Lan, 45 tuổi, Đồng Tháp)

Trả lời:

Nghe kém là khả năng tiếp nhận âm thanh suy giảm. Dấu hiệu gồm khó nghe, khó hiểu lời người khác nói, nhất là ở nơi đông đúc, không thể phân biệt âm thanh và lời nói, thường phải tăng âm lượng điện thoại, tivi, loa đài... to hơn mức bình thường. Tai có tiếng ù, tiếng rít hoặc âm thanh không có thực. Người bị nghe kém thường xuyên yêu cầu người khác nói lại, nói chậm và to hơn.

Ù tai, khó nghe là những triệu chứng sớm, thường gặp của tình trạng nghe kém. Tuy nhiên, đây cũng có thể do nhiều nguyên nhân khác như ráy tai bít tắc, viêm tai giữa, tổn thương tai trong, tiếp xúc tiếng ồn kéo dài, rối loạn tuần hoàn tai trong. Nếu bị ù tai, khó nghe kéo dài kèm theo các dấu hiệu bất thường, bạn nên đi khám sớm, đo thính lực để bác sĩ đánh giá, chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Một người bệnh đang được hướng dẫn đeo thiết bị trước khi đo thính lực. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để xác định nghe kém, bạn có thể được bác sĩ chỉ định kiểm tra thính lực bằng các nghiệm pháp như đo thính lực đơn âm, đo nhĩ lượng, đo phản xạ cơ bàn đạp, đo âm ốc tai (OAE), đo điện thính giác thân não (ABR). Quá trình đo thính lực thường nhanh, không gây đau và bạn không cần chuẩn bị gì trước khi thực hiện.

Kết quả đo thính lực giúp xác định loại nghe kém dẫn truyền, nghe kém tiếp nhận hay nghe kém hỗn hợp. Từ kết quả thính lực đồ cùng tình trạng bệnh, bác sĩ có phương pháp điều trị phù hợp, cải thiện khả năng nghe. Người bị nghe kém được phát hiện sớm có thể điều trị hoặc can thiệp hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến giao tiếp và chất lượng cuộc sống.

ThS.BS.CKI Trương Trí Tường

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM