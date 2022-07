Sau chuyển phôi phôi thành công, chị em sẽ có một số dấu hiệu như xuất hiện đốm máu, đau ngực, buồn nôn hoặc trễ kinh...

Sau khi chuyển phôi, các đôi vợ chồng thường phải chờ đợi 2 tuần mới có thể thử thai. Một vài dấu hiệu mang thai sau chuyển phôi dưới đây sẽ giúp các đôi có thêm cơ sở để chuẩn bị và chăm sóc thai kỳ thật tốt:

Chảy máu nhẹ hoặc xuất hiện đốm máu

Chảy máu nhẹ hoặc có đốm máu thường là dấu hiệu đầu tiên của việc mang thai. Đốm máu trên quần lót hoặc trên giấy vệ sinh có thể là dấu hiệu của việc phôi đã được cấy vào niêm mạc thành tử cung thành công.

Có nhiều dấu hiệu giúp các đôi vợ chồng nhận biết chuyển phôi dương tính. Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, chảy máu cũng là hiện tượng thường xảy ra sau khi dùng thuốc nội tiết tố như progesterone 2 tuần sau khi chuyển phôi. Đôi khi, bác sĩ sẽ yêu cầu bệnh nhân tiếp tục dùng progesterone để giúp cơ thể sản xuất hormone chuẩn bị cho những tuần đầu của thai kỳ. Do vậy, việc xuất hiện đốm máu có thể là dấu hiệu chuyển phôi thành công hoặc không. Nếu bị xuất huyết nhiều, cần đến ngay bệnh viện để được bác sĩ kiểm tra.

Chuột rút

Chuột rút có thể là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy kỳ kinh nguyệt sắp ghé thăm, hoặc đó cũng có thể là tin vui báo hiệu một ca chuyển phôi thành công. Cũng giống như xuất hiện đốm máu, chuột rút cũng có thể là tác dụng phụ của việc dùng progesterone trong thời gian chờ đợi sau chuyển phôi 2 tuần.

Đau ngực

Đối với một số người, một dấu hiệu sớm của việc mang thai là đau ngực. Nếu cảm thấy ngực to hơn và đau khi va chạm thì đó có thể là dấu hiệu của việc chuyển phôi dương tính. Kecia Gaither, bác sĩ sản phụ khoa Bệnh viện NYC Plus, Mỹ, cho biết căng ngực cũng có thể là do ảnh hưởng của hormone thai kỳ progesterone dạng tiêm và đường uống.

Mệt mỏi

Mệt mỏi dường như là dấu hiệu điển hình của những ngày đầu thai kỳ. Tình trạng này có thể kéo dài trong suốt giai đoạn mang thai. Dựa vào biểu hiện này, các cặp vợ chồng có thể dự đoán quá trình chuyển phôi thành công nhưng cần làm xét nghiệm cụ thể mới có kết quả chính xác được.

Buồn nôn và nôn

Buồn nôn có thể là triệu chứng sẽ nhận thấy trong 2 tuần sau khi chuyển phôi. Nếu cảm thấy buồn nôn hoặc nôn liên tục trong khoảng thời gian 2 tuần hãy nói chuyện với bác sĩ sản khoa.

Phình bụng, đầy hơi

Điều này có thể xảy ra trong những ngày đầu mang thai hoặc khi dùng progesterone cùng các loại thuốc khác trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm và sau khi chuyển phôi. Sự gia tăng nồng độ progesterone gây ra tình trạng đầy hơi xung quanh bụng. Khi hormone này tăng cao, giống như khi mang thai hoặc dùng thuốc hỗ trợ sinh sản, có thể làm chậm đường tiêu hóa và khiến chị em cảm thấy đầy hơi hơn.

Thay đổi về tiết dịch âm đạo

Tăng tiết dịch âm đạo cũng có thể là một dấu hiệu sớm của việc mang thai. Chị em có thể nhận thấy dịch tiết mỏng, màu trắng, có mùi nhẹ trong những tuần đầu của thai kỳ. Những thay đổi này là kết quả của quá trình chuyển phôi thành công.

Nếu bác sĩ kê đơn progesterone ở dạng đặt âm đạo (thuốc đạn, gel hoặc viên đặt âm đạo) để sử dụng trong thời gian chờ 2 tuần sau chuyển phôi, những thay đổi trong dịch tiết âm đạo có thể không liên quan đến kết quả thử thai dương tính. Các thuốc đặt âm đạo thường gây các tác dụng phụ như ngứa, tăng tiết dịch và nóng rát...

Tăng nhu cầu đi tiểu

Đi vệ sinh nhiều hơn đặc biệt là vào ban đêm có thể là dấu hiệu mang thai sớm. Đây là kết quả của sự gia tăng hormone thai kỳ hCG khi quá trình chuyển phôi thành công.

Trễ kinh

Trễ kinh dường như là dấu hiệu điển hình báo hiệu mang thai, đặc biệt với những chị em có chu kỳ kinh khá đều. Sau chuyển phôi 2 tuần, dấu hiệu trễ kinh có thể cho biết đã đến lúc chị em nên thử thai.

Không phải tất cả phụ nữ sau chuyển phôi thành công đều có các dấu hiệu trên và những triệu chứng trên không dự đoán được 100% kết quả mang thai. Với một số người, khi chuyển phôi dương tính hầu như không có triệu chứng cụ thể nào. Trên thực tế, 10 - 15% bệnh nhân không có triệu chứng gì của việc chuyển phôi thành công nhưng vẫn cho kết quả thử thai dương tính. Cách chính xác duy nhất để biết liệu quá trình chuyển phôi có thành công hay không là thử thai có cho kết quả dương tính hay không.

Bảo Bảo (Theo Healthline)