Dấu hiệu cảnh báo tim không bơm máu hiệu quả

Chóng mặt, mất ngủ và cảm giác khó chịu ở ngực là những dấu hiệu thường gặp khi tim bị tổn thương và không bơm máu hiệu quả.

Cảm giác choáng váng

Người bệnh có thể cảm thấy chóng mặt, choáng váng như sắp ngất do não không được cung cấp đủ máu giàu oxy khi tim hoạt động kém. Triệu chứng này thường kèm nhìn mờ. Nếu xảy ra thường xuyên, ngay cả khi sinh hoạt hằng ngày, hãy đi khám để được đánh giá.

Khó ngủ

Thức giấc nhiều lần vào ban đêm, nhất là khi kèm ho, khó thở hoặc tiểu đêm, có thể liên quan đến tổn thương tim. Ở người suy tim, các triệu chứng thường nặng hơn về đêm do dịch trong cơ thể dồn về phổi khi nằm, gây khó thở và rối loạn giấc ngủ.

Khó chịu ở ngực

Cơn đau ngực dữ dội, cảm giác tức, bóp chặt hoặc nặng ngực, đặc biệt khi gắng sức, thường có liên quan đến các bệnh lý tim mạch. Đây có thể là dấu hiệu của đau thắt ngực và trong một số trường hợp cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim đang tiến triển.

Ho dai dẳng, thở khò khè

Ho dai dẳng kèm đờm trắng hoặc hồng, có bọt, có thể là dấu hiệu ứ dịch trong phổi do suy tim. Triệu chứng này dễ bị nhầm với bệnh lý hô hấp. Nếu xuất hiện cùng các dấu hiệu tim mạch khác như mệt mỏi, đau ngực, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Nhịp tim không đều

Khi khả năng bơm máu suy giảm, tim có thể đập nhanh, loạn nhịp hoặc bỏ nhịp để bù trừ. Rối loạn nhịp tim làm tăng nguy cơ đột quỵ, có thể dẫn đến suy tim và gây các triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, thậm chí ngất xỉu.

Năng lượng thấp

Mệt mỏi, giảm năng lượng là một trong những dấu hiệu bệnh tim thường bị bỏ qua. Khi tim không bơm đủ máu, các cơ quan và cơ bắp thiếu oxy và dưỡng chất, khiến người bệnh cảm thấy uể oải dù đã nghỉ ngơi đầy đủ.

Sưng mắt cá chân, bàn chân, cẳng chân

Sưng phù chân xảy ra khi tuần hoàn máu kém, khiến dịch ứ đọng và thoát ra từ mạch máu vào mô xung quanh. Khi tim bơm máu yếu, tình trạng ứ trệ này thường biểu hiện rõ ở các vùng chịu ảnh hưởng của trọng lực như mắt cá chân và cẳng chân.

Hụt hơi

Khó thở khi nằm có thể là dấu hiệu ứ dịch phổi do suy tim. Nguyên nhân do tim bơm máu kém hiệu quả, làm tăng áp lực tuần hoàn phổi và gây khó thở.

