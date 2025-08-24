Dấu hiệu cảnh báo sớm nguy cơ đột tử lúc ngủ

Đau tức ngực khi nghỉ, khó thở, tim đập nhanh bất thường, hồi hộp, đổ mồ hôi lạnh có thể cảnh báo rối loạn nhịp tim, ngừng tim về đêm.

Đột tử trong lúc ngủ là hiện tượng một người đi ngủ bình thường nhưng xuất hiện ngừng tim và không tỉnh lại, thường liên quan đến bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. ThS.BS Ân Tuấn Đạt, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết nếu không được cấp cứu trong vòng vài phút, não có thể tổn thương không hồi phục, thậm chí tử vong. Nguyên nhân phổ biến do rối loạn nhịp tim nghiêm trọng (như rung thất), bệnh mạch vành, bệnh cơ tim phì đại, suy tim hoặc các hội chứng rối loạn kênh ion như Brugada, hội chứng QT dài...

Đột tử có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nhưng nguy hiểm hơn khi xảy ra lúc ngủ, bởi không có người chứng kiến hoặc can thiệp kịp thời. Bác sĩ Đạt chỉ ra một số triệu chứng sau đây cảnh báo nguy cơ đột tử.

Đau tức ngực khi đang nghỉ ngơi hoặc lúc ngủ không liên quan đến gắng sức hay hô hấp. Cảm giác này có thể thoáng qua nhưng dễ bị bỏ qua do xảy ra trong lúc ngủ.

Khó thở về đêm, nhất là khi nằm, buộc người bệnh phải ngồi dậy để thở dễ hơn. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ứ trệ dịch trong phổi do suy tim.

Tim đập nhanh, bỏ nhịp, loạn nhịp hoặc hồi hộp dữ dội trong khi ngủ, không rõ nguyên nhân. Những cơn rối loạn nhịp tim này xuất hiện thoáng qua nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao.

Đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn hoặc chóng mặt xuất hiện ban đêm, không liên quan đến thức ăn hay tiêu hóa, là biểu hiện của thiếu máu cơ tim hoặc tụt huyết áp.

Ngất hoặc choáng váng không rõ lý do trong những ngày trước đó cũng là dấu hiệu cần lưu ý, nhất là ở người có bệnh tim mạch nền.

Khi gặp dấu hiệu kể trên, dù biểu hiện thoáng qua, người bệnh không nên chủ quan, đặc biệt nếu có tiền sử mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc người thân từng đột tử. Người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền, các triệu chứng thường mờ nhạt, dễ nhầm với rối loạn giấc ngủ hay mệt mỏi do căng thẳng. Tuy nhiên, phát hiện và can thiệp sớm giúp giảm nguy cơ biến chứng, cải thiện chất lượng sống, phòng ngừa đột tử.

Bác sĩ Đạt khuyến cáo người có yếu tố nguy cơ tim mạch hoặc có tiền sử người thân trong gia đình bị đột tử nên tầm soát tim mạch định kỳ. Theo dõi huyết áp, nhịp tim tại nhà, sử dụng thiết bị hỗ trợ như vòng đeo tay theo dõi giấc ngủ cũng giúp phát hiện sớm rối loạn nhịp trong khi ngủ. Người thuộc nhóm nguy cơ cao như tiền sử ngừng tim, có rối loạn nhịp tim nguy hiểm (rung thất, nhanh thất) hay suy tim nặng... bác sĩ có thể chỉ định điều trị chuyên sâu như dùng thuốc điều chỉnh nhịp, cấy máy khử rung tim (ICD) hoặc triệt đốt ổ phát nhịp bất thường. Chủ động lắng nghe cơ thể, duy trì lối sống lành mạnh, đến bác sĩ khám ngay khi có dấu hiệu bất thường là cách tốt nhất để bảo vệ tim mạch.

Ly Nguyễn